Envían a la cárcel a novio de estudiante de Medicina que supuestamente se había lanzado de un piso 5

Así lo determinó un juez luego de una audiencia que se prolongó durante aproximadamente diez horas.

El novio de Valentina Castro Rojas, la joven estudiante de Medicina que supuestamente se había suicidado en agosto de 2018, fue enviado a la cárcel por parte de un juez de Cali, luego de que fuera capturado en la mañana del pasado domingo 22 de diciembre de 2019.

La Policía Metropolitana de Cali informó que el hombre fue detenido tras una investigación de más de un año en la que se estableció que Valentina no se lanzó desde el quinto piso del edificio donde vivía su novio en el barrio El Caney y que, por el contrario, antes de caer, ella ya estaba muerta.

“Al parecer, ese día discutieron, pero lo que se logra determinar científicamente con Medicina Legal es que ella tenía signos post mortem, es decir, que, antes de caer, ya había fallecido”, afirmó el coronel Dídier Estrada, subcomandante de la Policía de la capital del Valle del Cauca.

El Juzgado 4 penal Municipal de Cali con función de control de garantías fue el que emitió la orden de captura contra el sujeto, que además es preparador físico de un reconocido gimnasio del sur de la ciudad, y unidades de Policía Judicial la hicieron efectiva.

Esta persona fue presentada ante el juez, quien, durante una audiencia que se prolongó por aproximadamente diez horas, legalizó la detención y dictó medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

De esta manera, la familia de Valentina Castro Rojas, quien se iba a graduar como médica en enero de 2019 y pensaba irse al exterior para especializarse, considera que empieza a hacerse justicia, pues ha sostenido que la joven, de 23 años, no se suicidó, sino que la mataron.

Ahora, el novio de ella deberá responder por el delito de feminicidio, cargo al que no se allanó.

