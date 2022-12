EPS Barrios Unidos, en cuidados intensivos por millonaria deuda con hospitales del Valle del Cauca

La grave situación ha llevado a la suspensión de algunos servicios prioritarios en centros asistenciales del departamento, afectando a más de 75 mil usuarios.

Fue a través de un documento firmado por la mandataria seccional, trece alcaldes de los 42 que tiene el departamento y gerentes de hospitales, que le piden a la Supersalud la salida de la EPS de la región.

Son más de 75 mil afiliados a la EPS Barrios Unidos quienes han resultado afectados por la deuda de esta entidad con los centros asistenciales donde reciben atención, algunos servicios han tenido que ser suspendidos.

“El día de hoy se cerraron servicios a los usuarios de Barrios Unidos porque desde el 2016 no hay contrato vigente con ellos y han puestos una serie de trabas con ellos", señala Carlos Arturo Dávalos, gerente del hospital de Bolívar.

“En estos momentos nos deben, desde el año 2016, implementaciones que hemos hecho a sus afiliados y nos deben una cantidad de dinero, estamos pasando por grandes dificultades con esta EPS”, manifiesta Jaime Alberto Chala, alcalde de Argelia.

"Internamente no se le ha pagado a los médicos buenos y por eso se tuvieron que ir porque no les pagaban, quedaron uno o dos que eran los que hacían pasantías", explicó Hernando Nomeli, usuario del hospital de Obando.

Las autoridades locales solicitaron a la Superintendencia de Salud la salida urgente del la entidad prestadora de salud del departamento.

Se calcula que la deuda de la entidad a los hospitales del Valle del Cauca es superior a los dos mil millones de pesos.

Se tiene previsto una serie de jornadas de protestas por parte de algunos afiliados de la EPS ante los incumplimientos que tiene con los hospitales de esta parte de la región.