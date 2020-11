“Equivocación monumental”: alcalde de Cali también critica que ya no se exija prueba PCR a viajeros

Jorge Iván Ospina aseguró que el hecho de no pedirla podría conllevar el ingreso de nuevas cepas del coronavirus a Colombia. "Realmente no comparto la decisión y quiero que ellos se pongan en los pantalones de quienes tenemos que atender la pandemia en el territorio para que puedan comprender que no hay mejor estrategia que contener el ingreso en los terminales aeroportuarios”, anotó el alcalde. Aseguró que, ante la identificación de una nueva cepa en Bélgica y los nuevos cierres en países como Alemania y Francia, el mejor escenario para contener un “problema muy grave” es “evitar que viajero contagiado puede trasladarse a nuestro país”. Suscríbase [GRATIS] a nuestro canal en YouTube: http://bit.ly/2Jhc3oO. Descargue nuestra aplicación: http://hyperurl.co/appnoticias Síganos en Google: http://bit.ly/2MrIZP3 WhatsApp El Periodista Soy Yo: http://bit.ly/2QD18rw WhatsApp Noticias Caracol Ahora: http://bit.ly/34ed1uQ Síganos en redes sociales: Facebook: https://www.facebook.com/NoticiasCaracol Twitter: https://twitter.com/NoticiasCaracol (@NoticiasCaracol) Instagram: https://www.instagram.com/noticiascaracol/ Nuestros canales en YouTube: Caracol Televisión: http://bit.ly/2CHpld2 Suscribirse Gol Caracol: http://bit.ly/2yAIGcU Suscribirse Shock: http://bit.ly/2CHNKzi Suscribirse Blu Radio: http://bit.ly/2CFF7Fo Suscribirse La Kalle: http://bit.ly/2JkgfEz Suscribirse Caracol Play: http://bit.ly/2SkyjlM Suscribirse El Espectador: http://bit.ly/2D4rkt7 Suscribirse