“Era una mujer muy feliz”: entre flores y recuerdos se realiza el emotivo velorio de Juliana Girado

Con la mente llena de recuerdos, Laura Daniela Díaz asegura que aún no se resigna a la muerte de su tía Juliana Giraldo, la mujer que la enseñó a luchar por sus sueños, pero a quien ahora despide.

“Cuando podía, me decía lo mucho que me quería, que me quería ver estudiando, que me quería ver triunfando, que era uno de los anhelos de ella”, recuerda la sobrina de Juliana Giraldo, quien murió en una carretera de Miranda, Cauca, luego de que un soldado disparara contra el vehículo en el que iba.

Y es que, desde pequeña, Laura vio en su tía un referente y un ejemplo de perseverancia y emprendimiento.

“Era una mujer muy feliz, una mujer carismática, una mujer muy linda, como pueden ver en las diferentes fotos, la belleza de ella era impresionante”, resalta Laura Daniela.

Este sábado 26 de septiembre de 2020 se inició el velorio de Juliana Giraldo en Jamundí, municipio del sur del Valle del Cauca de donde era oriunda. Su familia y amigos la recuerdan como una mujer optimista.

“Ella era muy trabajadora, era muy noble, buena hija, buena hermana, buena tía, buena amiga, era una persona muy íntegra”, destaca Luz Amparo Betancourt, tía de Juliana.

Publicidad

Y es que no solo su familia llegó a despedirla, su fiel amigo Junior también la acompañó en su velorio.

“Es el perrito de ella, ya está viejito, era para arriba y para abajo juntos, se amaban mucho”, confiesa la sobrina de Juliana .