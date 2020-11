“Era una persona del común”: habla el médico que operó a Diego Maradona de las dos rodillas

Pocos son los médicos que pueden darse el lujo de decir que por su escalpelo han pasado grandes personalidades, ya sea del deporte, de la música o de las letras.

Germán Ochoa es un galeno que puede decir, con el pecho inflado, que le operó, con éxito, las dos rodillas a Diego Maradona , uno de los mejores futbolistas que ha dado el planeta.

Ochoa, que conoció al ser humano y no al deportista, habló sobre cómo fueron esas veces en las que, con su conocimiento, logró arreglarle las benditas piernas al barrilete cósmico.

“Era muy reservado, a mí me decía tordo, no me decía doctor, eso me llamaba la atención pues los argentinos llaman así a los doctores”, puntualizó el galeno, quien además es hijo de Gabriel Ochoa Uribe, el técnico de fútbol más veces campeón en Colombia.

Germán aseguró que el 10 no solamente era cariñoso con él, también con sus familiares y allegados: “Una persona del común, sencilla, tranquila, amable, compartimos muchas cosas, fue amoroso con mi familia”.

Publicidad

El médico aseguró que tras la muerte de Gabriel Ochoa Uribe, la pérdida de Maradona ha sido un golpe duro para los fanáticos del deporte rey.

“Este año ha sido fatal, se han perdido dos personajes del futbol mundial, el médico Ochoa y Maradona. Una gran distinción para mí, mi vínculo de toda la vida con el fútbol me ha llevado a transitar ese camino”, concluyó.