“Eres una negra colombiana”: actos de racismo que denuncia familia de caleña agredida en Portugal

Aunque la joven está fuera de peligro, la brutal agresión por parte de un guarda de tránsito le dejó hematomas en su rostro. El hecho quedó registrado en este video.

En las imágenes se observa a un hombre, quien es regulador de tránsito de la ciudad de Porto, en Portugal. Esta persona tiene su cuerpo sobre la joven caleña, Nicole Valentina Jiménez, que presenta una herida en su rostro.

Publicidad

La familia de la mujer denuncia que la agresión comenzó cuando fue acusada de no respetar la fila en un paradero de buses, hecho que ella niega.

“Ella le dice por qué me insultas, tú no eres de aquí, eres una negra colombiana. El tipo llega así, y le mete dos puños en la cara, y la tira al piso, ahí es cuando ustedes ven el vídeo y la vuelve nada, la gente no hace nada”, señala Betty Ruth Morales, abuela de la joven.

Nicole vive hace 18 años en Porto con su mamá y sus dos hermanos, tiene la ciudadanía portuguesa y según su familia hoy se encuentra en delicado estado de salud tras la agresión.

Según la familia, es la segunda vez que la joven es agredida por temas de racismo. Nicole recibió una incapacidad de quince días.