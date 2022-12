¿Error médico? A un niño le operaron la pierna equivocada y su sueño de ser beisbolista se frustró

Según su familia en Palmira, Valle del Cauca, la cirugía era en la rodilla izquierda, pero se la hicieron en la derecha. El menor quedó en silla de ruedas.

El niño llevaba tres años jugando béisbol, un día se cayó y siguió caminando. Sin embargo, el dolor persistía por lo que sus padres lo llevaron a la clínica, donde le dijeron que debía ser operado.

La madre, desesperada por el estado de salud de su hijo de 15 años, asegura que él fue víctima de un grave error médico.

“Resulta que el médico nos dice que tenía fisura de menisco de rodilla izquierda y, en el momento de la cirugía, le operaron la derecha. Y, pues, el mismo día le operaron las dos y, desde ahí, mi hijo está en silla de ruedas”, dijo Eneida Olano, madre del niño.

Ahora, su hijo no puede caminar y tampoco llevar una vida normal, luego de la cirugía que le practicaron hace año y medio. Además, le han diagnosticado mielopatía y paraparesia.

“Yo tengo constancia que mi hijo no tiene eso porque los exámenes le han salido negativos a lo que ellos dicen”, explicó la madre.

Su sueño de ser beisbolista se vio frustado por este aparente mal procedimiento médico. “Mi hijo era muy bueno. A él ya se lo llevaban a jugar”, afirmó la mujer.

En medio de un llanto y la frustración, Luis Mateo Olano, el joven afectado, habló de la dramática situación que atraviesa.

“Yo le pido a dios que me permita volver a jugar, a ser el niño que yo era antes. Poder seguir jugando béisbol, seguir andando con mis amigos, porque, aquí, en esta silla de ruedas no puedo hacer lo que ellos hacen”, dijo.

Su única solicitud es que la Clínica Palma Real asuma este error y le brinde una solución para que su hijo pueda volver a caminar.

“Que, por favor, aceleren el procedimiento porque a mi hijo se le están secando los pies. Que, por favor, me digan qué es lo que pasó con él y que me levanten mi hijo y me lo entreguen así como yo se los entregué a ellos”, dijo la angustiada madre.

Respecto a esta denuncia, la clínica donde se le realizó el procedimiento al joven no quiso pronunciarse.