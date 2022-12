"Errores en facturación y recaudo tienen al HUV en crisis": Contraloría

Foto: Cortesía Orlando Vélez

Tras una auditoría realizada por la Contraloría Departamental al Hospital Universitario del Valle, se establecieron más de 28 hallazgos. El ente señaló que siete hallazgos son de naturaleza fiscal, cinco disciplinarios, uno penal y 15 administrativos.

"Ahí hay algo de naturaleza fiscal por $2800 millones y lo que tiene que ver con el pago de las alianzas estratégicas Miocardio, Imágenes Diagnósticas San José y Vallepharma, que tienen unas obligaciones contractuales que no han cumplido y el hospital no las ha hecho cumplir", sostuvo el contralor Adolfo Weybar Sinisterra.

Los hallazgos disciplinarios, indicó el funcionario, tienen que ver por la falta de gestión de los funcionarios que tienen la responsabilidad en el área administrativa, en facturación y en la gerencia del HUV.

"Lo otro tiene que ver con el hecho penal de que recursos, presupuestalmente definidos como estampillas, eran para unas actividades y fueron usados para otras diferentes", añadió el contralor.

De acuerdo a esta auditoría, los errores administrativos en facturación y recaudo son los que tienen al centro asistencial en la crisis económica que atraviesa.

Luego de la realizado el informe, el equipo jurídico de la Contraloría determinará si hay méritos o no para mantener separado de su cargo a Jaime Rubiano. Sinisterra manifestó que por ley no tiene la facultad para destituirlo.

"La ley me dice que lo puedo suspender mientras se hacen las investigaciones, terminadas estas tengo que devolverlo, porque como funcionario público debo hacer lo que corresponde de acuerdo a la ley. Si lo tengo que devolver, lo devuelvo tan pronto como sea necesario", puntualizó el funcionario.

El informe de la contraloría revela que el gran problema del HUV no está en las alianzas estratégicas, porque estas en cifras han sido buenas financieramente hablando, las dificultades radican en que no se cobra lo facturado debido a errores administrativos.