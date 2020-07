“Es aberrante que el resultado llegue post mortem”: alcalde de Cali demandará a EPS por demoras

En Cali son miles las quejas de usuarios por la demora de las EPS en la entrega de resultados de pruebas de coronavirus COVID-19. Según los ciudadanos, las entidades se tardan entre 10 y 20 días en entregar los partes médicos.

La situación causó malestar en Jorge Iván Ospina, alcalde de Cali y médico de profesión, quien aseguró que las EPS no están combatiendo la enfermedad de manera oportuna. Él anunció que las denunciará de manera penal.

“Es inadmisible que tengamos cerrados los establecimientos, dando la batalla contra esta amenaza biológica y que las EPS, que tienen un lugar privilegiado para adelantar la misma, no cumplan a cabalidad lo que demanda la sociedad”, dijo el mandatario.

Ospina sostuvo que las entidades están entregando los resultados muy tarde y que esta situación solo genera zozobra. Aemás, tildó a las EPS de “irresponsables”.

“Las EPS han recibido recursos de la salud y para entregar el resultado de una prueba COVID-19 se demoran hasta 10, 15 y 20 días. Mientras tanto, el paciente disemina la enfermedad y tiene la angustia de saber si tiene un virus que da miedo. Los denunciaré porque son unos irresponsables”, afirmó.

Ospina dijo que algunos resultados se entregan después de que el paciente haya muerto: “No sé si el director de la EPS sabe que 15 días ya es el proceso final de una persona infectada con COVID-19. Es aberrante que en algunos casos la prueba llegue post mortem”.

Y agregó: "Debo decir que hemos mejorado en la relación con los líderes de las EPS. Pero estas son entidades nacionales y centralizadas. Tenemos casos en los que toman pruebas en Cali y la envían a Bogotá o Medellín. A veces buscan al mejor postor de la provisión del examen de laboratorio”.

Según Ospina, las EPS deberían estar pensando en ampliar sus capacidades de atención.

“Deben estar comprando robots, ampliando la provisión de reactivos de laboratorio, vinculando talento humano y logrando que los laboratorios funcionen 24 horas. Si tuviéramos resultados de COVID-19 a las 36 horas, habría menos posibilidades de diseminación del virus”, concluyó.

Un caso de miles

Sandra Milena Varela es una caleña que lleva esperando el resultado de su prueba desde hace 13 días. Ella es madre de 3 niños y está aislada.

“Comfenalco, mi EPS, me tomó la prueba el 10 de julio y hasta la fecha de hoy no me han informado el resultado. Me dijeron que tenía que entrar en aislamiento, no me dieron certificado de aislamiento ni una incapacidad”, denunció la mujer.

Por su parte, John Murillo, defensor del paciente de Cali, habló de las cifras de denuncia por la demora en la entrega de resultado de pruebas de coronavirus COVID-19.

“Dese el 1 de marzo de 2020 hasta el 21 de julio hemos recibido 2.215 solicitudes asociadas a COVID-19. Esto representa el 29% del volumen total de recepción de quejas de la Secretaría de Salud”, afirmó el defensor.

Para Murillo, la situación es impactante: “En total, 709 solicitudes son de pruebas que no se han entregado hasta en 15 días. Es un tema impactante porque no respondemos las líneas, nos demoramos en tomar el resultado y se demora en entregar el resultado”.

Asimismo, el defensor del paciente hizo el infame top 5 de las EPS que más incurren en demoras.

“La primera es Sanitas, la segunda es Emssanar, le sigue SOS, después Nueva EPS y la quinta es Sura”, concluyó.

Si usted tiene reclamos con la entrega de resultados de estas pruebas, se puede comunicar en Cali a la línea de la defensoría del paciente 555 45 45.