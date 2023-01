"Es inaudito": comunidad reclama ante indiferencia de autoridades con las calles destruidas

Se trata de habitantes de un barrio cuyas vías llevan, según ellos, más de 25 años en mal estado. Dicen que la única cuadra buena es la que les van "arreglar".

La indignación es evidente entre la comunidad de la localidad de San Carlos, en el oriente de Cali, donde la mayoría de las calles están destruidas. Residentes afirman que han tenido que rellenar huecos de hasta 50 centímetros de profundidad con grava y escombros para que los carros crucen.

"Aproximadamente llevamos unos 30 o 25 años con este problema. Nos hemos dirigido a todas las instancias pertinentes de la Gobernación del Valle del Cauca, de la Alcaldía, a la Secretaría de Infraestructura, nos han respondido los derechos de petición, pero no hemos obtenido a ciencia cierta nada", asegura Armando García, quien vive en esta zona.

Con una acción popular los ciudadanos buscan reclamar el arreglo de estas vías. Sin embargo, la paradoja para ellos es que no se explican por qué la única calle que, aseguran, estaba en buen estado es la que están abriendo.

"Vinieron y tomaron niveles topográficos de una cuadra que era la única que había buena. Se hizo la solicitud de que eso no lo hicieran, que se fijaran en el resto de las cuadras cómo estaban, y dijeron que no, que era una orden de la Alcaldía, que no se podía devolver", dice Carlos Carmona, también residente del barrio San Carlos.

El hombre sostiene que se está cometiendo el error más grave contra una comunidad. "Es inaudito que habiendo calles impenetrables, que tienen son cráteres, vengan a dañar una calle que está buena para volverla arreglar", afirma.

Noticias Caracol citó a las 6:15 de la mañana de este viernes a funcionarios de la Secretaría de Infraestructura de Cali, pero no llegaron. Enviaron un cuadro de programación que habla de unas intervenciones en 2017, que los habitantes reconocen, y que para el 2018 tenían otras. Sin embargo, para la necesidad que la comunidad expone públicamente no hay ninguna respuesta.