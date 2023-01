"Es un peligro para los bebés": terrible caso de menor maltratada por cuidadora en jardín infantil

Los padres de la pequeña contaron cómo se dieron cuenta del violento hecho, que fue captado por una cámara del lugar. Piden justicia y tienen el video como prueba.

Un lamentable caso de maltrato infantil se presentó en un jardín ubicado en el sur de Cali, donde una ciudadora le ocasionó una fractura en la pierna a una bebé.

“Ella presenta una molestia en su pierna izquierda, no la movía. Entonces, yo llamo y digo: ‘¿Qué pasó que mi bebé no quiere mover la pierna? Está muy incómoda”. Entonces, ella me dice que la metió al caminador y el pie le quedó doblado”, dijo la mamá de la menor.

Sin embargo, según la madre, en horas de la noche, la bebé durmió incómoda y, en la mañana siguiente, “no se movía para absolutamente nada”.

“No hacía ninguno de estos movimientos naturales, pues no se sentaba, no se volteaba, no gateaba y, tampoco se paraba, pues ella se baja de la cama. Entonces, nos vamos de una para el hospital”, relató la mujer.

Una vez recibió la atención médica, se determinó que la menor tenía una fractura en el fémur izquierdo. Luego, los padres tuvieron acceso a videos de una cámara de seguridad del jardín infantil, donde quedó en evidencia el maltrato por parte de la cuidadora.

En la grabación se observa como la mujer pisa a la menor y luego la lanza fuertemente al cambiador. La mamá de la pequeña les pide a las autoridades que la responsable responda por lo sucedido.

“Que se haga justicia, que le den cárcel a esta mujer, porque es un peligro para todos los bebés. Ella no puede seguir trabajando y que esto concientice a muchos jardines infantiles, al ICBF para que vigile más estos lugares”, aseguró.

En la mañana de este lunes 10 de septiembre, un grupo de personas se trasladó al jardín infantil, ubicado en el barrio Valle del Lili, para realizar un plantón y exigir una investigación que permita establecer si se han presentado más casos de maltrato en este sitio.