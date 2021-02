“Es una ciudad muy segura en cuanto al virus”: habló el caleño que se quedó en Wuhan, pese al COVID

Julián Vélez es un joven nacido en Cali , pero que vive en Wuhan, China , ciudad en la que estudia negocios internacionales. Tras varios meses, habló sobre cómo es la vida en la ciudad que es considerada como el epicentro de la pandemia del coronavirus COVID-19 .

Abiertamente, confesó que decidió quedarse en en el país asiático, pese a todo el pánico que generó la aparición de la pandemia.

“En ese entonces, no sentí la necesidad de volver, no me sentía con miedo como para irme. Tenía responsabilidades académicas. Nunca me sentí solo, fue llevadero, estoy aquí hoy día y me siento bien gracias al apoyo de mi familia”, aseguró Julián.

Hoy por hoy, sus días se pasan entre las clases y la vida de un país que, pese a tener la emergencia controlada, siguen viviendo con responsabilidad colectiva para evitar un eventual contagio de la enfermedad.

“Hoy día Wuhan es una ciudad muy segura en cuanto al virus, es una opinión con la que coincidimos muchos aquí en China. Siento que es de las ciudades más seguras en el mundo en cuanto al coronavirus. Todo el mundo se siente con responsabilidad social de llevar tapabocas, nos recuerdan que, aunque haya cero casos, la pandemia no ha acabado”, puntualizó.