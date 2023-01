Escarlatas y azucareros, estas son las medidas adoptadas en clásico vallecaucano del próximo sábado

América y Deportivo de Cali se medirán en el Estadio Pascual Guerrero bajo un estricto dispositivo de seguridad al interior y a las afueras del escenario deportivo.

Luego de la solicitud que realizó la Alcaldía de Cali ante la Dimayor de reprogramar el encuentro debido a que el domingo 15 de abril se llevarán a cabo las elecciones atípicas en el municipio de Jamundí, se dieron a conocer las medidas que se adoptarán antes, durante y después del clásico vallecaucano.

El compromiso, que estaba previsto para el domingo a las 5:15 de la tarde, ahora se jugará el sábado a partir de las 8:00 de la noche. América de Cali oficiará de local en el encuentro que corresponde la fecha número 14 del fútbol colombiano.



El Clásico se jugará el sábado.



En total se contará con un dispositivo de 1.200 hombres de la Policía que se ubicarán en sitios estratégicos en donde comúnmente se dan cita los seguidores de los dos equipos rivales, así como en lugares aledaños al estadio en donde se estarán realizando acciones preventivas.

Atentos, no se permitirá el ingreso de las barras del equipo visitante ni prendas alusivas al Deportivo Cali.

Además, habrá ley seca 200 metros alrededor del Pascual Guerreo, esto con el fin de evitar acciones que puedan alterar el orden público.

También se permite e ingreso de niños mayores de cinco años en la tribuna occidental y oriental, en la tribuna norte mayores de siete años y en la tribuna sur mayores de 14.

Así mismo en sur, no se permitirá el ingreso de personas con doble prenda, hebillas, gorras y gafas oscuras.

Estas son algunas de las recomendaciones para tener en cuenta:

- El ingreso para los aficionados será a partir de las 05:00 p. m.

- Se autoriza el ingreso de: trapos, banderas, sombrillas, gorras, tiras e instrumentos únicamente en las tribunas norte y sur

- Portar documento de identificación

- No puede haber ingreso de armas blancas, armas de fuego y objetos contundentes.

- Para evitar la congestión vehicular se recomienda hacer uso del transporte público y, en caso de utilizar vehículos particulares, dejarlos bien asegurados en sitios autorizados y con vigilancia.

- Se prohíbe el ingreso de personas en estado de embriaguez ni bajo los efectos de sustancias psicotrópicas.

