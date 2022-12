Escasez de agua potable en barrios de la ladera de Cali a causa del verano

Los caudales de los ríos Cali y Meléndez se están secando a causa del intenso y prolongado verano. Emcali señaló que se está evaluando la situación y que se tomarán algunas medidas de contingencia para contrarrestar el racionamiento.

"Los caudales en estos ríos están bajando ostensiblemente y no nos está permitiendo captar el caudal que tenemos aforado, lo estamos captando de una manera muchísimo menor y eso implica que estamos potabilizando menos. El agua hay que ahorrarla por lo que vamos a tener algunas restricciones seguramente a mediados o finales de esta semana", explicó Julián Lora, gerente de acueducto de empresas municipales.

Hace dos semanas no llueve en los Farallones por lo que los niveles de estos ríos son críticos, la planta de La Reforma tiene problemas para suministrar el vital líquido en las comunas 18 y 20, lo que ha afectado a los habitantes de barrios como Siloé, Napolés y Terrón Colorado. Emcali adoptó el racionamiento de una manera escalonada.

"Tenemos previsto de tiempo atrás el suministro por carrotanque. Vamos a tener una línea, que es la de Nápoles, para abastecimiento durante un día y, al siguiente, alternamos con la línea de Siloé. Esta situación se está mostrando bastante preocupante", manifestó Lora.

Además, el funcionario hizo un llamado a los usuarios para realizar un uso racional de este servicio. "Lo importante es que la comunidad tome conciencia que debemos ahorrar el agua, tenemos que economizarla para que todos nos beneficiemos y no se nos agote el líquido tan preciado", puntualizó.

Habitantes de los sectores afectados aseguran que desde el pasado domingo no les está llegando el agua a sus hogares y que tampoco hay presencia de carrotanques.