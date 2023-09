Escolta de Wilson Ruiz resultó herido tras agresión durante foro con candidatos a Alcaldía de Cali

Este sábado, 9 de septiembre de 2023, se registró una agresión durante el Foro del Consejo Distrital de Juventud de Cali, al que asistieron candidatos a la Alcaldía de la capital del Valle del Cauca. En el hecho resultó herido un escolta del aspirante Wilson Ruiz.

“No es cierto que un escolta de mi equipo de campaña haya atentado contra el equipo de campaña de Danis Rentería. Por el contrario, ellos protegieron mi integridad ante la amenaza de agresión”, expresó Wilson Ruiz a través de un mensaje y video publicados en su cuenta de X.

El también exministro de Justicia entregó su versión sobre lo sucedido y cómo su escolta resultó herido.

“Al finalizar el foro, 3 jóvenes se acercaron a mi escolta y trataron de quitarle el arma de dotación. Uno de los asistentes sacó una navaja y los escoltas reaccionaron. Un integrante de mi esquema salió herido en rostro y cuerpo”, indicó.

En ese sentido, hizo “un llamado a la tolerancia y tranquilidad”, así como una invitación “al debate con argumentos”. “Soy pacifista por naturaleza, demócrata y académico”, apuntó.

También, señaló que ante la falta de garantías de seguridad, ha “decidido no participar en los debates hasta que no haya toda la protección necesaria”.

“A pesar de tener amenazas contra mí y mi familia, la UNP no me ha asignado el esquema de seguridad que me corresponde como candidato a la alcaldía de Cali, contemplado en el Plan Democracia”, sostuvo.

Wilson Ruiz agradeció a los jóvenes organizadores del foro por propiciar espacios democráticos y académicos.

📣Comunicado para la opinión pública:



Sobre los hechos ocurridos hoy en el Foro del Consejo Distrital de Juventud de Cali, quiero aclarar lo siguiente:



1. No es cierto que un escolta de mi equipo de campaña, haya atentado contra el equipo de campaña de Dani Rentería. Por el… pic.twitter.com/xFInCrJPti — Wilson Ruiz Orejuela (@WilsonRuizO) September 9, 2023

A raíz de los hechos en los que resultó herido el escolta, Wilson Ruiz y los candidatos Alejandro Eder, Miyerlandi Torres, Deninson Mendoza, Diana Rojas y Danis Rentería, junto con el mismo Consejo Distrital de Juventud, condenaron lo sucedido por medio de un comunicado.

“Rechazamos rotundamente cualquier tipo de violencia en estos espacios democráticos. Aclaramos que ninguno de los candidatos que asistió al evento resultó herido. Respetamos las diferencias de pensamiento y de respeto a la diversidad”, señalaron.

También, hicieron “un llamado a no especular” y aclararon que “no había encapuchados dentro del evento, y que sean las autoridades competentes las que investiguen lo ocurrido”.

Asimismo, les pidieron a las autoridades para “que se garantice la seguridad en espacios democráticos para todos los candidatos que hacen parte de esta contienda y puedan expresar sus opiniones”

“Caleños, hoy nos salvamos de una tragedia, por eso, queremos hacer un llamado a la ciudadanía para que se respeten las diferencias y se permita la construcción de distintas formas de pensamiento en la ciudad”, concluyeron.

La exreina Taliana Vargas, esposa de Alejandro Eder, también se pronunció , por medio de un video en su cuenta de X.

“Muy asustada con esto que acaba de pasar en Cali. Colombia, esto no puede pasar más, tenemos que aprender a respetar las diferencias. Esta forma violenta y agrediéndonos no es la salida para nada, tenemos que pensar más desde el amor, desde la compasión. ¿Por qué la agresión?, ¿a qué nos lleva la agresión? Está bien no pensar igual, pero tenemos que aprender a vivir con eso, a respetar las diferencias. Si a ustedes no les gusta esta forma de hacer política o no les gustan los candidatos, no voten, voten en blanco, pero no los agredan”, aseguró.

Y agregó: “Aquí estamos una familia, con el único fin de hacer las cosas bien por todos, con hijos pequeños. Respeten la vida, esto no lleva a nada. ¿Y por qué el país tan dividido por pensar diferente? Esto también es una invitación para todos, dejen de estar peleando con el vecino, en sus familias, porque tienen maneras diferentes de pensar. No más, aceptémonos como somos y desde el amor. Hoy cancelo mi agenda social que tenía, por miedo, por la protección de mi familia”.

Llamado a construir país y Cali desde el amor en la diferencia. No más división y ruptura en las familias, barrios y ciudades por pensar diferente. Las agresiones no construyen y son inaceptables. pic.twitter.com/LlgI6gRBPv — Taliana Vargas (@TalianaV) September 9, 2023

Vea el video sobre lo ocurrido: