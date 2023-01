Escuche la escalofriante nota de voz que hombre le envió a su expareja antes que esta desapareciera

La mujer fue vista por última vez hace más de un mes, cuando salía de su casa en compañía de sus hijos. Los familiares están angustiados tras esta grabación.

En Cali, las autoridades están buscando a una joven madre que desapareció junto a sus dos bebés. La familia de la mujer completa ya 38 días sin saber de su paradero y denuncian que ella habría recibido amenazas por parte de su expareja.

Desde su vivienda ubicada en el barrio Pízamos, oriente de la capital del Valle del Cauca, vieron salir por última vez a Daniela Alejandra Fernández Torres, de 19 años junto a sus dos hijos de 23 y 9 meses, el pasado 25 de agosto.

La madre de la joven desaparecida reveló más detalles sobre la última vez que vio a su hija: “Ella dijo que iba para donde una amiga, le aseguró a la abuela que no se demoraba, no se llevó absolutamente nada y, desde ahí, no la volvimos a ver más”.

Una nota de voz enviada por la expareja de Daniela, días antes de su desaparición, ha aumentado la angustia de los familiares.

“Lleveme a mi hija, le estoy diciendo, me la lleva o la mato. Le hablo claro y empiezo por su mamá, que usted sabe que yo le tengo ganas. Lléveme a mi hija, no me vaya a hacer buscarla y, es más, escóndase”, dice quien sería el ex de la joven, en el estremecedor audio.

Incluso, Daniela les manifestó a sus familiares que estaba siendo víctima de maltrato físico por parte de su expareja, mientras estaba en embarazo de su hija menor.

De igual manera, la familia de la joven desaparecida puso en conocimiento de las autoridades otro audio, en el cual, ella expone ser víctima de varios vejámenes.

“Y yo le dije: ‘Pero es que yo no quiero estar ya con usted, usted a mí me pega, yo no quiero estar con usted’. Él de una me dijo: ‘Subite’. Y yo dije: ‘¿Cómo así que subite?’. Entonces me subió allá a la fuerza y me encerró en la pieza con candado", relató Daniela.

Estas evidencias convierten al exnovio de la joven y padre de la niña menor en el principal sospechoso de este hecho.

Hermes Torres, otro familiar de los desaparecidos, habló sobre un fuerte altercado que vivió Daniela con su exnovio: “Una vez me la apuñaló, nosotros la llevamos al hospital Carlos Holmes Trujillo. Llegó la Policía y, en vez de llevárselo preso, lo salieron defendiendo".

Daniela y sus dos hijos menores ya fueron reportados como desaparecidos ante las autoridades de la capital del Valle del Cauca.

Pablo Uribe, subsecretario de Seguridad de Cali, se refirió al avance de las investigaciones: “De aquí en adelante vamos a hacer un acompañamiento especial del caso para poder llegar a un feliz término y que Daniela pueda volver sana y salva a su casa”.

Daniela Alejandra es ama de casa y vivía con sus dos hijos y sus abuelos maternos.