“Ese temor no tiene por qué existir”: autoridades dicen que la Ralstonia pickettii está controlada

Hay 131 personas con síntomas y 62 contagiadas. Expertos seguirán trabajando para generar tranquilidad en la población de Cali, donde apareció la bacteria.

Hugo Guerrero, de 73 años y paciente de diálisis, murió el pasado 3 de enero. Médicos de una clínica de Cali explicaron a los seres queridos que falleció por una infección.

"En ninguna de las tres nos dijeron qué infección es, sabíamos que tenía una infección, pero no nos dijeron cuál era la infección que le causó la muerte a mi papá", dijo Hugo Guerrero.

Allegados piden que se investigue si la bacteria se puedo extender a otras clínicas donde atienden a pacientes de diálisis.

"Nosotros hicimos la solicitud y copia a la Secretaría de Salud municipal y departamental, precisamente, para saber si esta bacteria está afectando a otra persona de otras instituciones", afirmó Diego Guerrero, otro hijo del paciente.

La Secretaría de Salud del Valle del Cauca aseguró que, aunque no tienen identificada la fuente de contaminación, tampoco existe la posibilidad de que la bacteria esté en otro lugar.

"Ese temor no tiene por qué existir. Nosotros tenemos una bacteria de baja virulencia que tenemos controlada aquí, no están las otras sedes y no va a estar porque se están tomando las medidas de precaución para ello", dijo María Cristina Lesmes, titular de la dependencia.

Los 700 pacientes con diálisis que atiende la clínica Dávita SAS, donde fue descubierta la bacteria, son objeto de análisis médicos, además de los insumos.

"Estamos llamando ya al Invima, que nos ayude a revisar medicamentos, suministros. Sabemos que hemos cortado la transmisión, llevamos cuatro días sin casos nuevos", sostuvo la funcionaria.

Las autoridades de salud confirmaron que la muerte de dos usuarios de la clínica Dávita está asociada con la presencia de la bacteria.

“Son dos muertes de las que hemos venido hablando todo el tiempo relacionado con los pacientes, una que ocurre en los primeros días de enero y la otra, a mediados de diciembre”, dijo Lesmes.

La comisión de experto conformada para analizar la situación seguirá trabajando durante los próximos días, de acuerdo con las autoridades, para “seguir generando tranquilidad entre los familiares, pacientes y la comunidad en general”.

