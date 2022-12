“Eso sonaría a mucha ‘lagartería’”: Garzón sobre seguir buscando aval de la U

El nombre del exvicepresidente Angelino Garzón revive como posible aspirante a la Alcaldía de Cali, luego de una reunión realizada el pasado fin de semana con el copresidente del partido de la U, el senador Roy Barreras.

El exvicepresidente Garzón confirmó sus deseos de ser candidato, pero sostuvo que eso depende del partido. “El ser yo candidato a Cali depende del partido de la U. Le dije a Barreras que esperaba tranquilamente hasta el 25 de marzo, fecha en que anunciarán de manera pública a quién le dan el aval”, anotó Garzón.

Garzón, quien a mediados de febrero había descartado su candidatura , aseguró que estará a la expectativa de la decisión que tome el partido, pero aclaró que no buscará el apoyo de las bases del partido, ni tampoco a los dirigentes regionales para que lo avalen como candidato.

“Eso sonaría a mucha ‘lagartería’, yo tengo que esperar. Me quedaría muy feo ponerme a conversar con dirigentes regionales o nacionales en torno a un aval. La decisión que ellos tomen la acataré”, afirmó el aspirante.

No obstante, Barreras habló sobre el cambio de la U frente a las aspiraciones del exvicepresidente, dado que es el único partido que por ley puede darle aval para participar en las próximas elecciones.

“No sé porque muchos descartaban la candidatura de Garzón. Hemos dicho desde el principio que el partido de la U iba a tomar decisiones. La U actuará con responsabilidad, para garantizarle a Cali un gobierno con sensibilidad social, humana y que sea capaz de sacar a la ciudad adelante en materia de seguridad y movilidad”, afirmó Barreras.

“En la conversación con Angelino sacamos una conclusión y es que es un hombre con una visión a largo plazo que le propone al partido de la U la conversión en un movimiento popular. Él está dispuesto a acompañar al partido en la tarea de la construcción de la paz, siempre ha tenido el deseo de gobernar Cali, por lo que sigue siendo una posibilidad que el partido de la U contempla en el panorama nacional”, agregó.

El senador Barreras también se expresó acerca de si Garzón deberá competir con los precandidatos que recientemente la U postuló , entre esos el concejal Roy Alejandro Barreras y la exsecretaria de Deporte, Clara Luz Roldán.

“Yo no creo. Las precandidaturas son legítimas y válidas, habrá que darles tiempo para que puedan crecer y ganar favorabilidad pero, si el partido y Garzón de común acuerdo decidiéramos que él presentara su nombre como candidato, no creo que los precandidatos que ya están deseen hacer encuestas con un hombre que tiene proyección nacional”, concluyó el senador.

Una vez que se logre consenso entre concejales y comuneros alrededor de un nombre, entonces el partido de la U le dirá a la ciudad el próximo 25 de marzo, cuál será el candidato para el primer cargo de la capital del Valle del Cauca.