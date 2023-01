Espantoso caso de profesor que habría abusado de niño de 6 años dentro de un colegio

La situación se conoció luego que el menor llegó a su casa. La víctima tuvo que ser llevada a un centro de salud.

Un profesor es señalado de haber abusado sexualmente de un niño de seis años de edad dentro de un colegio ubicado en el barrio Desepaz, oriente de Cali.

“Hay una presunción de abuso sexual en la cual ninguna autoridad competente ha venido a notificarme sobre el hecho. Lo conocimos a través del seguimiento de listas de los niños y nos enteramos que el niño se encuentra en el puesto de salud del barrio Desepaz”, dijo Liliana Varela Muñoz, rectora del Instituto Moderno Desepaz.

Según las autoridades, el caso se conoció una vez el menor llegó a su casa el pasado viernes 24 de agosto, después de salir del colegio. El hecho produjo una enfurecida reacción de la comunidad, que se dirigió hacia la institución para arremeter contra el docente.

“Hicieron una asonada muy fuerte contendiendo contra la vida de nosotros y la vida de los estudiantes”, afirmó Varela Muñoz.

La Policía tuvo que intervenir para evitar que el profesor fuera agredido por una multitud enardecida.

“No lo sacaron esposado, lo sacaron en una motorizada, él solito se montó, porque lo iban a linchar”, aseguró Claudia Izquierdo, una vecina del sector.

La rectora pidió calma a la comunidad y dijo que, si bien siente el dolor por lo sucedido, se debe esperar a que las autoridades aclaren el caso en el que está involucrado el profesor, quien no es nuevo en la institución.

“Es conocido por toda la comunidad, es una persona muy carismática. Los niños vivieron esa desolación del docente, del desarraigo, en ese momento, pero a esta hora no puedo defender a ninguna persona hasta que la orden judicial me lo diga, si fue o no fue”, indicó.

De acuerdo con las autoridades, el docente ya fue denunciado, por lo que se espera la expedición de la respectiva orden de captura.

Ante esta situación, muchos padres de familia decidieron no enviar a sus hijos a estudiar este lunes y pidieron que se aclare lo sucedido.