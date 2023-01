Espectáculo natural: habitantes de Buenaventura avistaron a un elefante marino en la playa

Según los biólogos de la CVC, esta especie es propia del sur del continente, por lo que esta es una aparición poco común.

Una grata sorpresa se llevaron los pobladores del corregimiento de Mayorquín, ubicado en las playas de Buenaventura tras toparse con un elefante marino, el cual se encontraba plácidamente en la arena.

Edwar Leonardo Silva, biólogo de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca, CVC, aseguró que este avistamiento es importante y poco común.

“Nos han reportado que estos animales llegaban hasta la isla de Gorgona, pero no a la costa pacífica. El pasado fin de semana tuvimos la maravillosa oportunidad de tener el avistamiento de un animal vivo”, comentó el profesional.

Según la entidad ambiental del Valle del Cauca, estos mamíferos son propios de La Patagonia, Tierra de Fuego y las Islas Malvinas, es decir, del sur del continente, por lo que un avistamiento en Buenaventura es casi milagroso.

Por su parte, Graciano Caicedo, representante legal del consejo comunitario de la cuenca del río Yurumanguí, él no se explica cómo llegaron estos gigantes mamíferos hasta esta playa.

“No sé por qué están acá, este no es su hábitat, no sé si se perdieron, pero están en la Playa del Medio, desembocadura del río Yurumanguí, hay varios individuos que llegan a medir hasta seis metros”.

Asimismo, Graciano hizo referencia a que se encuentran socializando a la comunidad del cuidado de estos animales, los cuales aparecieron en los primeros días de enero del 2020.

“Desde hace ocho días vimos a estos animales, son hermosos, son mamíferos. Tememos que como la comunidad no los conoce, los ataque, estamos haciendo una labor de concientización”, concluyó.

Este mamífero es carnívoro y por lo general se alimenta de peces y algunos crustáceos. Pese a que no se caracteriza por atacar a humanos, tiene una mordida peligrosa. Los técnicos de la CVC están en la zona monitoreando la actividad de los animales.