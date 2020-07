“Esperamos tener resultados en unos 60 días”: alcalde de Cali sobre estudios de Ivermectina

Dos semanas después de que Cali recibió el aval del Invima para realizar estudios sobre el uso de la Ivermectina en tratamiento de pacientes con coronavirus COVID-19, el alcalde de la capital del Valle del Cauca, Jorge Iván Ospina, habló en Noticias Caracol sobre el avance de la investigación.

Noticias Caracol: ¿Cómo van con los estudios de la Ivermectina?

Jorge Iván Ospina: La Universidad del Valle con un equipo de científicos y el acompañamiento de la Secretaría de Salud hoy adelantan el estudio.

Es un estudio que tiene una muestra de cerca de 400 personas, se está adelantando con placebo e Ivermectina, se está midiendo exactamente el efecto del medicamento en un paciente captado precozmente con COVID-19, revisando si efectivamente reduce la posibilidad de que este paciente llegue a una unidad de cuidados intensivos.

Los resultados aún no los tenemos, es un proceso con muchísimo acompañamiento tecnológico y de ciencia para poder conocer efectivamente una evidencia científica en relación al uso de la Ivermectina.

NC: ¿Cuándo habrá resultados?

JIO: Esperamos que en, por lo menos, unos 60 días. La muestra es significativa, el grupo de estudio es un estudio valorado, es un estudio ciego, es un estudio que necesita el acompañamiento de laboratorios y de acompañamiento en terreno.

No por hacerlo más rápido, se tendrán más rápido los resultados. Se tendrán que dar los tiempos que la ciencia determine.

NC: ¿Ya hay resultados con algún paciente que puedan ser esperanzadores?

JIO: No con la validez científica, más bien son elementos anecdóticos desde nuestra ciudad. Nosotros tenemos reportes del uso en otros lugares del mundo, pero hemos recibido la recomendación del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, que podamos tener el resultado de este estudio.

A eso nos atenemos, por eso se adelanta la investigación, imprescindible para resolver muchísimas dudas en relación al uso de la Ivermectina en pacientes con COVID-19.

NC: Antes estaba como más determinado al respecto, ahora está más reservado o ¿es solo una impresión?

JIO: Yo como profesional y facultativo en mi quehacer médico no dudaría en orientarla en un paciente que es efectivamente captado precozmente para COVID-19 positivo, en la intención de no adelantar una complicación.

Pero también debo decir que soy servidor público y debo recoger las recomendaciones que organismos tan importantes como el INS nos plantee.

En relación a este asunto, la literatura existente es peruana, ecuatoriana, costarricense, dominicana, australiana, y la hemos tenido en cuenta para nuestro quehacer.

Pero cuando se trata de poblaciones, de decisiones políticas que afectan a muchos, pues yo tengo que tratar de subordinar mis decisiones personales a las decisiones que la orientación del ministerio adelante y es allí donde está el toque contradictorio que se identifica.

Creo firmemente que un medicamento que tiene libertad por parte de patentes, que es de bajo costo, que genera escasas complicaciones, que tiene poca interacción con otros medicamentos, que se utiliza desde hace 40 años como un antiparasitario, bien podría ser utilizado para tratar de reducir las complicaciones en pacientes con COVID-19.

Sin dejar de adelantar nunca las acciones preventivas, como el uso del tapabocas, lavado frecuente de manos, aislamiento social.

Sin embargo, insisto, es muy importante que uno sepa hasta dónde va el pueblo individual como facultativo de la medicina y hasta dónde está la responsabilidad pública como un servidor del Estado.

NC: ¿Si los resultados son buenos, serían suficientes para que Gobierno nacional apruebe eventualmente un tratamiento del COVID-19 con este medicamento?

JIO: No lo sé, pero en el caso nuestro sería una seguridad más para poder seguir promocionando su utilización en fases tempranas de la enfermedad. Realmente, en relación al Gobierno nacional, no me atrevería a dar una respuesta.