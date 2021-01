“Espero a que me digan que estoy sana”, así va la lucha de Elizabeth Loaiza contra el cáncer

Elizabeth Loaiza , modelo y empresaria nacida en Cali , sigue batallando todos los días contra el cáncer. La mujer ha documentado cómo ha sido su proceso para lograr vencer la enfermedad que la aqueja.

Con una fotografía que fue subida a su cuenta de Instagram, Elizabeth contó que ya se realizó su quimioterapia número 11. Además, aprovechó para mandar un reflexivo mensaje sobre su situación.

“’Tiene cáncer’, escuché hace algunos meses. Desde ahí, mi vida no siguió siendo la misma, todo cambió para mí. Me sentí vulnerable, pensé en la muerte durante muchos días. (…) Desde ahí me levanto todos los días con un propósito, abro los ojos y agradezco el hecho de estar viva”, escribió la influenciadora.

Asimismo, Loaiza manifestó que, quizás, esta era una prueba por la que ella debía atravesar: “Tal vez necesitaba esto para valorar más las pequeñas cosas”.

El reflexivo mensaje de Elizabeth concluyó con su añoranza más grande: “Ahora solo espero a que me digan que estoy sana”.