"Espero no morirme sin saber la verdad": líder social y madre de víctima de falsos positivos

Tras ser blanco de un atentado junto a su esposo en Valle del Cauca, la mujer viajó a Bogotá para reforzar su seguridad. Noticias Caracol habló con ella.

Se trata de la líder social Alfamir Castillo, quien resaltó a este medio su decisión de mantener la lucha por conocer la verdad de lo que pasó con su hijo, asesinado en 2008 víctima de falsos positivos.

"No creas que estamos jugando. No creas que estamos mintiendo. La muerte te ronda y tú no lo crees. Ni tus escoltas van a poder salvarte", fue la advertencia que recibió Alfamir antes del ataque perpetrado en su contra en la noche del pasado viernes 11 de enero.

El hecho ocurrió cuando ella se movilizaba en vía entre Pradera y Palmira en una camioneta oscura. Dice la mujer, quien resultó ilesa, que sintió algo como candela y destacó la labor de sus escoltas.

La lideresa señala además que han sido muchas las amenazas que ha recibido por su causa y que cree que han surgido luego de que ella señalara a los victimarios de su hijo, lo mismo que pasa con otras madres en las mismas circunstancias.

Alfamir como es lógico tiene miedo, pero lo que sucedió la llena de más de fuerzas para continuar. "Yo siempre he dicho: espero no morirme antes de escuchar la verdad de lo qué pasó", sostiene.

La JEP pidió incrementar las medidas de protección de la mujer y avanzar en las investigaciones. En los primeros 14 días del año ya van siete líderes asesinados.

