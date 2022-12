Esposa de Alexis Viera narró cómo fue el robo y el ataque al arquero en Cali

La esposa del futbolista uruguayo, Alexis Viera, relató en una entrevista radial, los momentos de pánico que vivió durante el asalto, hecho que tiene en estado crítico al jugador por un disparo que podría dejarlo sin movilidad en sus miembros inferiores.

"Se bajó uno de una moto lo encañonó y le dijo, dame todo lo que tengas. Alexis le decía por favor no me haga nada, le dio la billetera, el celular y las llaves del auto que ni se lo llevaron. Luego me pide el bolso, él me dice que se lo dé, el ladrón da la vuelta y le dispara", narró Andrea Espel, esposa de Alexis Viera.

En horas de la tarde, Noticias Caracol dio a conocer de forma exclusiva una imagen que muestra a uno de los delincuentes que le disparó al arquero del Dépor Fútbol Club, en un caso de fleteo.

Policía de Cali ofreció hasta $50 millones por información que lleve a la captura de los responsables de este hecho. Con la elaboración de retratos hablados de los delincuentes, basados en los videos de seguridad, se espera la pronta captura de estos ladrones.

De acuerdo al reporte médico, el jugador no tiene movimiento en sus extremidades inferiores. Este jueves le será realizada una nueva intervención quirúrgica.