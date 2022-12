Esposa de 'Tecla' Farías saca las garras por comentarios que especulan sobre salud del futbolista

Con vehemencia, Araceli Arriaga defendió a su esposo, ídolo de América de Cali que hace dos meses fue operado de una rodilla. Esto dijo en sus redes sociales.

"RESPETO AL DIABLO #AQUEL27. Algunos pseudoperiodistas ya están en 'mi lista' para que me expliquen de dónde 'extrajeron' todas las barbaridades que han volcado en los medios de comunicación de manera irresponsable en torno a la salud física de mi esposo", escribió Arriaga en su cuenta personal de Instagram.

Agregó que "son tantas las calumnias que han publicado, basadas en comentarios dañinos y maliciosos" que le resulta "difícil responderles sin agraviarlos".

"Ejerzan su profesión con prolijidad, informen cuidadosamente, consulten las fuentes, no se tomen la atribución de dar un parte médico cuando no lo saben", anotó.

Aseguró que, si creen saberlo, la invitación es a "litigar en el escenario correspondiente PERO CON PRUEBAS !!! No con comentarios tendenciosos y malintencionados de FULANO A MENGANO".

"Critiquen rendimientos futbolísticos dentro del campo de juego, pero NO MANCHEN AL PROFESIONAL DEL FÚTBOL, CUYA HERRAMIENTA DE TRABAJO SON LAS PIERNAS", enfatizó.

En ese sentido, sostuvo que no le temblará la mano para defender a su familia.

"Detrás de Ernesto hay una mujer y 4 hijos, dos de ellos adolescentes, por quienes sacaré las garras para arañar a quien me toque", concluyó la esposa del futbolista en medio de su indignación.

Hasta las 7:00 p.m. del martes 13 de junio, la publicación de Araceli en dicha red social tenía más de 1.300 'likes' y 117 comentarios.

Cabe recordar que Ernesto 'Tecla' Farías, delantero del América de Cali, fue intervenido quirúrgicamente a mediados de abril de 2017 por una lesión en su rodilla derecha.

Además, el futbolista argentino de 37 años ha manifestado a los medios de comunicación, en repetidas oportunidades, que su recuperación avanza satisfactoriamente.



Foto: archivo Colprensa