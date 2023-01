Esta boxeadora vallecaucana se gana la vida en el ring, pero también con el violín

Su determinación la he llevado a salir adelante y lograr el sustento para sus dos pequeñas hijas.

Luchar con los puños es la profesión que la vallecaucana Eliana Medina eligió para el sustento de su familia. Esta mujer, madre y boxeadora, conecta cada uno de sus golpes con un propósito: dejar atrás su pasado.

"Yo he sido mujer guerrera, yo vivía en Panamá, trabajé vendiendo pescado, trabajé en un kiosco vendiendo desayunos, después salía a vender almuerzos, vendía gaseosa en los semáforos, en construcciones y todo eso me dio fuerza para entrar al boxeo", afirma.

Su tiempo lo reparte entre su familia, con sus dos hijas. La pequeña Taliana y Saray, la mayor y quien asegura que su mamá "canta bonito”.

Y es que Eliana además de tocar las cuerdas del ring, también frota las del violín. Instrumento que interpreta con su maestro Emilio Portilla desde que tiene uso de razón.

"Es un contraste bastante difícil cambiar del violín al ring, porque en el ring estás recibiendo golpes y en el violín está recibiendo aplausos", explica Eliana.

Esta impetuosa vallecaucana también señala que la música la transporta a otro mundo.

"Cuando estoy tocando el violín siento paz, tranquilidad, la música me ayuda a quitar el estrés", dice.

Entretanto, el boxeo la aterriza en la realidad, donde pelea por sus sueños.

"Ser campeona de Juegos Nacionales, volver a selección nacional y poder ir a Olímpicos, hacer todo el ciclo olímpico", asegura.

Por ahora, su meta es revalidar el título nacional este marzo en Tunja, así como seguir conectando golpes en el ring y afuera, tocando el violín.