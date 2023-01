Esta es la citación que Fiscalía envió a mujer víctima de maltrato cuando ya había sido asesinada

El insólito hecho ocurrió doce días despúes que ella murió a manos de su compañero sentimental, el mismo al que había denunciado hace mes y medio.

Jhor Jany Esquivel fue asesinada el pasado 4 de abril en el nororiente de Cali durante una discusión que habría sostenido con su pareja, quien la atacó con arma de fuego y a quien había denunciado por violencia intrafamiliar.

Sin embargo, doce días después de su muerte, la Fiscalía emitió una citación a nombre de la mujer para pedirle que se presentara de inmediato, con el fin de aportar datos a la investigación por la denuncia que ella interpuso hace un mes y medio.

“Voy a aportar el acta de defunción para que cierren el caso, como me imagino que cerrarán la gran mayoría. Creo que es la forma como más fácil, cierran los casos, llegando al feminicidio. Es lo que está buscando el Estado, no hay ayuda, no hay protección”, dijo Saray Quijano, prima de la víctima.

Por su parte, Natali García, hermana de Jhor Jany, calificó de ofensivo el hecho de que la familia reciba una citación días después del asesinato.



Vea también:

Insólito: mujer que había denunciado a su pareja fue citada por la... Para la coordinadora de la Ruta Pacífica de la Mujer, María Teresa Arizabaleta, esta situación demuestra que las entidades públicas no están preparadas para atender casos de feminicidios.

“A mí me parece absurdo eso, a mí me parece que todas las ‘ías’ tienen que preparar a su gente, todo empleado público que atienda los casos de violencia debe estar preparado”

Y es que, según la familia de la víctima, este no fue el único error en este caso, pues, ante la denuncia por violencia intrafamiliar, la que fue aislada de su familia fue la víctima y no el agresor.

“Es él el que tiene que estar aislado y no yo si soy la abusada y la atormentada y la violentada. La denuncia que queremos hacer es esa, el Estado está equivocado y el Estado es inoperante”, indicó Quijano.



Consulte igualmente:

El desenlace fatal de discusión que una pareja habría tenido dentro... Sin embargo, la Casa Matria, entidad que le brindó atención y refugio por unos días, aseguró que fue Jhor Jany quien decidió salir del proceso.

“Mi prima era mujer, pero, sobre todo, era mamá y, ante la posibilidad de que Kevin se fuera para España, ella prefirió quitar la denuncia para que él se pudiera ir tranquilo”, explicó la familiar.

Hasta el momento, la Fiscalía no se ha pronunciado frente a la citación que le envió a la víctima después de fallecida.

El compañero sentimental de Jhor Jany murió dos días después de haberla atacado y como consecuencia de un disparo que, según las autoridades, él mismo se propinó en la cabeza. La pareja tenía dos hijos, cuya custodia ahora se disputan sus familiares.



Le puede interesar: