Esta es la seguridad que América tendrá en el Pascual mientras Mininterior coloca sistema biométrico

La polémica en Cali sigue por el anuncio y decretó expedido para no facilitar el ingreso de aficionados al estadio, mientras no haya garantías de seguridad.

“Necesitamos saber exactamente qué personas ingresan al estadio con la boletería eso nos reduce el riesgo porque vamos eliminando el tema de anonimato principalmente con las barras”, manifestó Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad de Cali.

Ratifican que en el Pascual Guerrero no se jugará con público hasta... El Ministerio del Interior anunció que asumirá la instalación de un sistema biométrico en los estadios de Barranquilla, Bogotá, Medellín, y por supuesto Cali.

Por su parte, Coldeportes se encargará de la carnetización de las barras de los equipos que ingresen al Pascual Guerrero.

Tulio Gómez, presidente del América, afirmó que mientras está listo el sistema, asumirán medidas temporales para que los hinchas del equipo puedan asistir al estadio.

“Nosotros mientras tanto vamos a alquilar unos detectores de metales para que no entren armas, vamos a hablar con la Secretaría de Salud para que funcionarios de ellos nos ayuden a que no entre gente drogada, borracha y vamos alquilar unos detectores biométricos”, aseguró el Presidente del América de Cali.

Se prevé que el sistema biométrico de Mininterior y la carnetización por parte de Coldeportes estarán listos en marzo de 2018.