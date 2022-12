Esta exótica mascota se extravió y quien la tiene ahora pediría $4.500.000 para devolverla

El animal desapareció el pasado 4 de enero en el norte de Cali. Su nombre es Zeus y, desde pequeño, ha estado con sus dueños.

Zeus es una cacatúa sudamericana de color blanco que llegó a una familia hace aproximadamente siete años y a la que no le ha faltada nada, según su propietaria.

“Tiene todo en su casa, es libre en su casa. Tiene árbol donde él por la ventana vuela y regresa. Es un animal que no está encerrado en jaulas o en cautiverio. Tiene hasta una dieta especial”, dijo Ximena García, al anotar que el animal “tiene sus papeles en regla” y fue “criado con papillas”.

Según una publicación de la mujer en redes sociales, el papá de Zeus, quien se lo lleva para todo lado, lo puso bajo cuidado de una persona cuando se encontraba trabajando. Sin embargo, esta dejó la ventana abierta en el lugar donde estaba y la mascota “inocentemente salió y no regresó”.

Desde ese entonces, la búsqueda de Zeus no ha cesado y se ha tomado las redes sociales, a través de las cuales se logró establecer contacto con un hombre que aparentemente lo tiene ahora.

“El que lo tiene me contactó por WhatsApp y me dice que un señor le vendió a Zeus con unos supuestos papeles que hasta él mismo en uno de los audios me dice que son raros”, dijo la dueña del animal.

De acuerdo con la mujer, el hombre le dijo que había comprado a la mascota por un valor de $4.500.000 y que era consciente de su valor sentimental, por lo que estaba dispuesto a devolverlo, “pero que él no va a perder su dinero”.

“Él estaba pidiendo que se le pagara y que él devolvía a Zeus”, sostuvo Ximena García, al señalar que le pidió pruebas de que efectivamente él tenía al ave y las recibió.

Pese a la millonaria exigencia, aseguró que logró reunir $2.000.000 y que esta persona, quien la habría presionado para conseguir rápidamente el dinero, dijo que le iba a entregar la mascota, pero luego los “bloqueó y no volvió a dar razón de Zeus”.

“Un ave que ha salido de su entorno y prácticamente como Zeus, que ha sido criado desde bebé, él se acostumbra a esas personas, a esa alimentación. Y que lo vengan a cambiar así de un momento a otro, él no va a sobrevivir. Eso se lo dije a él”, afirmó la mujer.

Mientras sus dueños siguen buscando al exótico animal, la Policía Ambiental de Cali informó que se está tratando de establecer contacto con los propietarios de Zeus y se está buscando la denuncia en la Fiscalía para hacer el seguimiento a este caso que podría tratarse de una extorsión.