Esta funcionaria de Alcaldía llegó a su boda en bus, pero vea en lo que arribó el novio

Si el comportamiento de ella llamó la atención de miles de personas y fue calificado como un acto de humildad, el de él también impactó a muchos ciudadanos.

Carolina Campo Ángel y Omar Jalvin contrajeron matrimonio el pasado sábado 1 de septiembre en Cali y en lo que sería una boda más que representa la unión de dos personas que se aman profundamente.

Sin embargo, este matrimonio llamó la atención de miles de ciudadanos por la forma como cada uno de ellos llegó al altar para recibir esa bendición que los mantendrá juntos para toda la vida.

Carolina, subsecretaria de Prevención y Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Cali, no recurrió a ningún vehículo de lujo, como un Mercedes, Audi o BMW, para llegar a su boda y mucho menos lo hizo a bordo de un carruaje, como también se acostumbra en estas ocasiones.

No. Lo hizo nada más y nada menos que a bordo del sistema de trasporte masivo MIO. Ella, con su hermoso vestido y junto con sus damas de honor, llegó a una estación, se subió al bus como cualquier usuario del común y se trasladó hasta el lugar donde le juraría amor eterno a su prometido.

Ni en Mercedes ni en carruaje: funcionaria de Alcaldía llegó a su boda en trasporte masivo Y si bien este particular modo de llegar a una boda por parte de la novia generó admiración entre miles de caleños, que calificaron el acto como de humildad y sencillez, lo que hizo el novio tampoco pasó desapercibido y también fue digno de elogios.

El arquitecto Omar Jalvin, vestido con un elegante traje blanco, no solo se montó en una bicicarcasa para desplazarse al lugar donde contraería matrimonio con su amada, sino que lo hizo para regresarse a su nuevo hogar.

Él recorrió varias calles de la capital del Valle del Cauca a bordo de este vehículo, instrumento usado por la administración del alcalde Maurice Armitage para promover uso de la bicicleta y concientizar a conductores de carros de que los ciclistas también ocupan espacios que se deben respetar.

Y, a propósito del respeto por los espacios en las vías y el uso del MIO, eso fue precisamente lo que motivó a esta pareja a eludir los protocolos tradicionales y, más bien, optar por actos que impacten positivamente a las personas y las lleven a enamorarse más de su ciudad.