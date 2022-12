Esta habría sido la causa de incendio en Buenaventura donde un niño murió y una casa acabó destruida

La abuela del menor sufrió graves quemaduras, cuando su vivienda se prendió en llamas en un barrio ubicado en el sur del puerto del Valle del Cauca.

El incendio se presentó en la mañana de este martes en el barrio El Jorge. La humilde casa fue consumida en poco minutos y nada pudieron hacer los vecinos y bomberos para salvar la vida del niño de seis años José Stiwar Cuero Camacho, quien murió.

“A las 6:00 de la mañana, yo estaba orando cuando una vecina me llamó: ‘Ruby, ¿usted no sabe que la casa de su mamá se prendió?’. Ahí mismo, pregunté que dónde la tenían y ella me dice que en la (clínica) Santa Sofía y arranqué para allá”, dijo Ruby Gladys Santana, tía del menor fallecido.

Vladimir Victoria, habitante del sector, explicó que entre todos los vecinos se intentó prestar ayuda, pero “no se alcanzó a hacer nada”. La abuela del menor de edad sufrió graves quemaduras.

“Cuando yo me subo al carro, me suben a la señora que sacan del incendio e iba bastante quemada y la llevo a la Santa Sofía”, explicó Geovanny Gutiérrez, otro vecino.

La vivienda construida en madera fue presa fácil de las llamas. “Cuando los bomberos entraron y estaban controlando el incendio, ya encontraron que había un 901 (muerto)”, dijo el capitán Guillermo Valencia, jefe del Cuerpo de Bomberos de Buenaventura.

Aunque las autoridades aún desconocen las causas de la conflagración, se cree que pudo haber sido originada por un corto circuito.

La abuela del niño fallecido se encuentra en la clínica con pronóstico reservado por la gravedad de las quemaduras que presentó en más del 90 por ciento de su cuerpo.

