Esta madre murió por salvar la vida de su hija durante atraco a un carro de valores

La víctima fatal regresaba de una tienda del barrio, junto con su hija, cuando se presentó el trágico hecho, donde también resultó herido un escolta.

Un ama de casa murió como consecuencia de una balacera que se formó en medio de un atraco carro de valores de una empresa de apuestas, que se registró en el occidente de Popayán, Cauca.

Yaneth Maribel Cruz Gómez salió de su casa junto a su hija de quince años hasta una tienda del barrio, pero, cuando regresaban, las sorprendió una balacera. Yaneth murió por salvarle la vida a su hija.

“Toda madre busca proteger a sus hijos y eso se comenta: que protegió a mi hija y si no, la tragedia hubiese sido mucho mayor”, afirmó Miguel Chamorro, esposo de la víctima.

En lugar de la balacera, Maribel cayó gravemente herida junto a su hija de 15 años y falleció minutos después.

“Estos crímenes no pueden quedar así, porque es un daño muy grande que se le ha hecho a la familia, pues me quedan cinco hijos y dos hijos menores”, aseguró Chamorro.



Así acabaron dos presuntos sicarios que habrían atacado a tiros a... Mientras que los familiares de la víctima pidieron celeridad en las investigaciones y que se castigue ejemplarmente a los responsables de este hecho, las autoridades aseguraron que están tras la pista de los delincuentes.

“En este momento venimos adelantado la investigación con la Fiscalía para poder evaluar material probatorio que tenemos”, dijo Nelson Díaz, comandante de la Policía Metropolitana de Popayán.

Además de ocasionarle la muerte a Yaneth Cruz y heridas a un escolta, el intercambio de disparos también afectó puertas y paredes de negocios de la zona.

“Estamos haciendo trabajos y operativos para el tema de seguridad de Popayán, no solo por este caso que se ha presentado, sino para brindar seguridad sobre todo a estas comunas que tanto lo requieren”, indicó Alba Lucía Otero, secretaria de Gobierno de Popayán.

También se trata de establecer el monto del hurto al carro de valores.



