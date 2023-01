“Esta medida es exagerada”: conductor sobre embargo de vehículos a conductores que deban multas

Son más de 2.500 automotores los que están listos para el proceso de embargo por parte de las autoridades de movilidad.

Las autoridades de Movilidad de Cali iniciaron un proceso de embargo de vehículos a los conductores que tengan multas de tránsito pendientes por pagar.

Son más de 2.500 vehículos los que están en la lista de embargo. Esta medida se aplicará a todas las personas que estén pendientes del pago de cualquier tipo de multa, sin importar el valor.

Mildred Arias, jefe de contravenciones de la Secretaría de Movilidad de Cali, explicó más a fondo esta modalidad de embargo.

“Hay deudas que están desde el 2015 y tienen una vigencia, por lo tanto, lleva un transcurso de tiempo, así que la cuantía de la multa ya lleva unos intereses de mora bastante altos”, sostuvo Arias.

En total, son 4.116 vehículos en proceso de embargo. Ya está lista la resolución para aplicación de medida a 2.500 de ellos. Estos automotores serán buscados mediante operativos en las calles.

“El agente lo detendrá, pero ya no por una infracción de tránsito, sino porque su carro queda embargado y será enviado a los patios oficiales y especiales para medidas cautelares de embargo y secuestro”, reveló la jefe de contravenciones.

Esta medida generó opiniones divididas entre los ciudadanos caleños, como Eduardo Muñoz, quien apoya el proceso de embargo: “Yo pienso que es bien. Es una irresponsabilidad de la gente que ha dejado pasar esas multas tanto tiempo”.

Contrastando, con esta opinión, Carlos Morales, conductor caleño, afirmó que esta medida “es un poco exagerada, no la entiendo. Creo que muchas personas no pagan pues no cuentan con recursos económicos para hacerlo”.

Sal 13 de febrero de 2020 han sido canceladas 256 sanciones por parte de propietarios de vehículos que se han enterado del proceso de embargo y que tenían multas en mora.

Las autoridades de tránsito hacen un llamado a los conductores con multas pendientes para ponerse al día con este requerimiento llamando a la línea 445 - 9000.

En contexto: