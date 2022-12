Esta niña promesa del oriente de Cali rueda por sus sueños sobre patines prestados

Se trata de Michel Galeano, de tan solo 9 años, cuyo talento ha sido destacado por su entrenadora y por quienes la han visto en diferentes fogueos locales.

El deseo de esta pequeña es ser una gran deportista y campeona mundial. Por ahora, rueda por este sueño sobre unos patines prestados. "Un día hicieron una competencia y yo quedé de primera. Yo puedo ganar, porque no son los patines, sino que soy yo", dice.

Leidy Osuna, madre de la menor, señala que en algunas ocasiones ha pensado en sacarla de los entrenamientos, porque no tenía para la mensualidad. "La profesora me decía 'tranquila, después me pagas, pero deja la niña que ella es muy buena´".

Las dificultades económicas no han logrado separar a la pequeña Michel de la improvisada pista en el barrio Sol de Oriente en Cali, al contrario, la hacen cada vez más fuerte para patinar en busca de sus metas.