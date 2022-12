Esta pareja fue desnudada por la comunidad tras atracar a taxista en Cali

Desnudo terminó un presunto delincuente tras atracar, junto con una mujer, a un taxista en el oriente de Cali. La pareja fue alcanzada tras huir del sitio del delito y golpeada por habitantes del sector y otros conductores. El hecho se registró hacia las 3:00 de la madrugada de este jueves.

"El taxista recogió a una pareja en una panadería del barrio Alfonso López, que le solicitó un servicio hasta el barrio La Base. Cuando los estaba llevando al destino, en la calle 53 con carrera 10, los pasajeros, con navaja en mano, lo intimidaron, lo amenazaron y lo despojaron de sus pertenencias", relata Johnny Rangel, director de la Mancha Amarilla.

Publicidad

El vocero del gremio de los taxistas cuenta que el hombre y la mujer le quitaron las llaves del vehículo al conductor y se le llevaron elementos como una tableta, el celular y dinero. Posteriormente, arrancaron a correr, pero no contaron con la rápida reacción de la víctima, la cual inmediatamente informó a sus colegas sobre lo sucedido.

"El compañero avisa a los integrantes de la Mancha Amarilla por radio teléfono, quienes llegan al sector, cierran lo que es el barrio La Base y El Troncal, ubicaron a la pareja, que estaba dialogando con otro sujeto, y se emprendió la persecución", agrega Rangel.

El líder del gremio señala que estas personas emprendieron la huida y una de ellas, el hombre que llevaba los elementos hurtados, se metió a una vivienda donde vivía un policía, el cual se encontraba durmiendo, pero ante los ruidos se despertó. "El delincuente trató de intimidarlo con la navaja, pero el policía sacó su arma, lo capturó y recuperó las pertenencias".

La mujer involucrada en el robo, dice Rangel, fue atrapada por otros conductores. Al sitio llegaron varios taxistas y residentes de la zona, quienes reconocieron a la pareja como atracadores recurrentes integrantes del gremio y transeúntes.

Publicidad

"Por la misma indignación, la comunidad que llegó al sector y reconoció a la pareja como delincuentes frecuentes casi los linchan, los 'masajearon' bruscamente y al sujeto lo desnudaron totalmente, en forma de que coja escarmiento", puntualizó el Director de la Mancha Amarilla.

Estas personas fueron capturadas y trasladadas a una estación de Policía. Entre tanto, la víctima no presentó afectaciones físicas y recuperó sus objetos, pero, al ver que los atracadores terminaron tan golpeados, no entabló el denuncio ante la Fiscalía, porque no quiso involucrarse. Asimismo, pidió a sus colegas que no lo identificaran.

Publicidad