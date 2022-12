Esta perrita de 4 meses fue abusada y arrojada a una vía envuelta en una bolsa plástica

Según autoridades, al parecer, el animal habitaría en la calle. Hasta el momento se desconoce la identidad y el paradero del responsable del hecho.

La perrita, de aproximadamente 4 meses, fue hallada cerca de la IPS del barrio El Morichal, oriente de Cali, por una ciudadana que se encontraba en las gradas de la entidad esperando a ser atendida en cita médica.

Publicidad

"Me acerqué a ver qué tenía o pensé que se le había soltado a alguien. Cuando me acerqué, intenté quitarle una amarra, algo plástico duro, que también tenía en el cuello. La miré y tenía sangre en su boquita, le vi las piernitas y estaba destilando sangre. Y, al alzarle la colita, vi algo tan espantoso, no supe qué hacer", relató Mary Jiménez.

Mary contó que cargó al animalito y lo llevó hacia la IPS y, junto a otra joven, lo trasladó en moto hacia una veterinaria del sector. Sin embargo, el especialista de la zona dijo que su estado era delicado. Las mujeres decidieron llevarlo a otra veterinaria, donde les informaron que tenía los órganos dañados.

"Se trata de una perrita que fue abusada por un individuo del cual no tenemos ubicación. Es un animalito que sufrió una violación atroz", indicó el intendente Jorge Eliécer Zorrilla, comandante de la Policía Ambiental de Cali.

El uniformado anotó que "este depravado", una vez cometió el acto de crueldad, arrojó a la perrita a la vía pública envuelta en una bolsa.

Publicidad

El caso fue dado a conocer a través de redes sociales, donde varias personas han manifestado su repudio e indignación. Incluso han hecho donaciones para el tratamiento que 'Lupita', como la llamaron tras rescatarla, requiere.

"Ya no se está recibiendo dinero, la deuda está totalmente cancelada. Hoy (miércoles), después de las 2:00 p. m. se dejó de recibir donación de dinero. Solo se están recibiendo cobijas, toallas, alimentos, nada más", indicó Mary Jiménez.

Publicidad

Zorrilla señaló que se adelantan investigaciones para establecer el autor del aberrante hecho. También dijo que el responsable puede quedar inmerso en una investigación y afrontar penas de 1 a 3 años.

No obstante, el comandante de la Policía Ambiental de Cali enfatizó que, aunque también podría conllevar una multa, se trata de un delito excarcelable.

Vea también: