Estaba terminando de construir su casa en la ladera de Cali y el invierno se la dejó en el aire

Organismos de socorro en la capital del Valle están en alerta por los deslizamientos. En Siloé y Alto de Aguacatal hay cerca de 47 familias en peligro.

Rubiana Gómez estaba terminando de construir su casa en la mitad de la montaña, en el suroccidente de Cali, pero ahora no podrá ocuparla, pues esta podría colapsar en cualquier momento.

“Se cayó el muro, se desmoronó, mi casa ya está en el aire. Ya vinieron los Bomberos y me dijeron que no podía vivir acá”, manifestó Rubiana Gómez, habitante de Cali.

Unos metros más arriba, donde se originó el deslizamiento, está la casa de Adelaida Méndez, donde viven seis adultos mayores.

“Es que por la lluvia, como a las 4:00 a. m. sentimos el estruendo acá atrás, ese fue el derrumbe y entonces desde esa hora estamos levantados por el peligro y miedo que sentimos”, dijo Adelaida Méndez, habitantes de Cali.

En el sitio el riesgo es latente, por la filtración de aguas subterráneas. Según los Bomberos de Cali, hasta el momento hay 12 viviendas en Siloé afectadas por los deslizamientos.

Otro de los sectores más afectados en Alto de Aguacatal, desde hace dos días el terreno se comenzó a agrietar, hay vigilancia permanente.

“Estamos hablando alrededor de unas 15 viviendas y unas 34 familias de acuerdo a la verificación que se hizo el día anterior”, indicó Jaime Puerta, de la Oficina de Gestión de Riesgo de Cali.

La propia comunidad tendrá la función de vigilar el comportamiento del terreno y avisar a los organismos de socorro.

El preocupante panorama en ladera oeste de Cali que obligó a evacuar...