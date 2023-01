"Estábamos haciéndole un daño a la comunidad": ciudadano al desistir de bloqueo en Cali

En Cali todavía persisten bloqueos en vías claves del departamento por donde se transportan productos y alimentos, como la carretera Cali-Buenaventura, a la altura de Cisneros.

También hay problemas de movilidad en Buga, en el sector de Palo Blanco, donde la fuerza pública intenta despejar este corredor vial.

No obstante, algunos manifestantes, como los que estaban en el puente de Juanchito, se retiraron de forma voluntaria.

“Nosotros seguimos en pie de lucha, pero en este momento estábamos haciéndole un daño a la comunidad, pero nuestro pie de lucha sigue en las mesas de diálogo, que era lo que estábamos esperando, ser escuchados”, dijo una de las ciudadanas que levantó el bloqueo.

Los bloqueos dificultan el abastecimiento de alimentos en Cali, lo que ha afectado incluso a la Fundación Hermano Francisco de Asís, donde hay 39 abuelitos.

“No hay granos, no hay verduras, no hay frutas, leche, huevos, están totalmente costosas las cosas. Los ingresos no alcanzan para cubrir todas las necesidades de los adultos”, afirmó Pedro Ave Garcés, director del lugar.

Las filas en las estaciones de combustible siguen siendo largas, ya que solo están funcionando 13 de las 120 que hay en la zona urbana.

De otro lado, el sistema de transporte masivo de Cali continúa funcionando a menos del 10% de su operación.