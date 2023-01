“Estaban en plan de observadores”: habla directivo de colegio donde 7 niños resultaron quemados

En cuidados intensivos y en la unidad de quemados permanecen dos de los siete niños que sufrieron un accidente cuando participaban en un club de ciencias.

Entre los alumnos afectados por un accidente durante una actividad con fuego en un colegio de Jamundí, Valle del Cauca, uno de los más graves es un niño de 10 años de edad, quien sufrió quemaduras en el 70 % de su cuerpo y permanece en el Hospital Universitario del Valle en Cali.

“Lo llevaron a cirugía, pero para hacerle curaciones. Todavía no va a ser intervenido quirúrgicamente, porque hay que esperar a que se estabilice, está muy descompensadito”, afirmó Diana Patricia Moreno, madre del niño.

El niño, que cursa tercer grado de primaria, también es deportista y entrena ciclismo BMX.

“Muy buen deportista, le gusta tocar la batería y es un niño muy activo. Le gusta el fútbol y hace muchas cosas”, afirmó la madre, al anotar que confía en su pronta recuperación y que están en oración.

Con menor gravedad, otros cuatro pacientes, incluido un profesor, fueron remitidos a la clínica Valle del Lili en Cali y dos más quedaron en el hospital Piloto de Jamundí.

“Ambos niños de los que se quedaron en nuestra institución presentaban quemaduras de primer grado, solamente en extremidad inferior derecha y un miembro superior izquierdo, fueron quemaduras de primer grado por lo cual se les dio antibiótico y se les envío para la casa”, dijo el médico Martín Alejandro Herrera.

El accidente se registró el pasado miércoles 5 de junio en el colegio Alas, ubicado en las afueras de Jamundí, y es materia de investigación.

“Los niños estaban en un plan de observadores, no estaban participando, porque son niños pequeños. Entonces, el maestro, algo pasó en la manipulación de lo que él tenía en la mano. Hablé con uno de los maestros que estaba presente, pero él no vio exactamente qué pasó”, dijo Hertzel Bhear, director administrativo del colegio.

En la sede educativa las clases fueron suspendidas este jueves, pero se espera retomarlas el viernes.

“Tenemos 270 estudiantes, es una escuela pequeña y hoy no hay clase porque toda la escuela está conmovida, no hay manera de atender otras cosas. Se nos quiebra la voz, se nos salen las lágrimas, el cuerpo de maestros estuvo repartido en las clínicas hasta altas horas de la noche”, sostuvo Bhear.

La otra paciente que permanece en el Hospital Universitario del Valle es una niña de 7 años de edad, con quemaduras en el 30 % de su cuerpo, que será sometida a cirugía.

De acuerdo con el colegio, tanto la comunidad educativa como los padres de familia han expresado su apoyo por esta situación, entendiendo que se trató de un accidente y que rápidamente se prestó la atención a los niños y al docente.