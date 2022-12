¿Estafados? Estudiantes de un colegio se iban de excursión, pero los dejaron con las maletas hechas

Afectados afirman que el viaje era en la noche de este viernes, pero a última hora fue cancelado. El promotor dijo que no tenía dinero.

Son 80 estudiantes del grado once de la institución educativa Normal Superior María Inmaculada, de Caicedonia, municipio del norte del Valle del Cauca, los que tenían programado ir a San Andrés, Cartagena y Santa Marta, pero se quedaron con las maletas hechas.

Publicidad

"Para esta actividad, los muchachos venden unas boletas durante todo un año, desde que están en grado décimo. El jueves simplemente el promotor llamó al coordinador de disciplina y le dijo que no había excursión, que no tenía cómo sacarlos, que no tenía la plata", relata Juan Carlos Saavedra, padre de uno de los jóvenes afectados.

Según Saavedra, los alumnos vendieron 35 boletas de $100 mil cada uno como parte de una rifa realizada para financiar el viaje de último año como bachilleres.

"De ahí se sacó lo de los premios y lo de la papelería, por consiguiente, quedaban $2.500.000 por cabeza y esa es la plata que no aparece. En total son $217.000.000", sostien.

El padre de familia asegura que el dinero fue entregado en diciembre a James Grajales, promotor de la empresa James Grajales Excursiones, el cual ya había realizado en años anteriores la excursión de grado 11 de este establecimiento educativo.

Publicidad

"Todos los muchachos tenían listas las maletas y lo que habían comprado, pantalonetas, bermudas, camiseta, lo que necesitaban para ir por allá", agrega Saavedra.

El hombre manifiesta que inicialmente se dieron cuenta que el viaje ya no se realizaría, porque se filtró una grabación de la conversación telefónica que sostuvo Grajales con Álvaro Murillo, coordinador de disciplina de la institución. Sin embargo, en la tarde de este viernes se llevó a cabo una reunión con los padres de familia donde se les confirmó la lamentable noticia.

Publicidad

"Hubo mucho alboroto y mucha discordia. El tipo vino a decir que él respondía, pero que no tenía la plata, que había que darle una espera y que la excursión la hacía en octubre. Los padres de familia no estuvimos de acuerdo. Él dice que tiene la plata para el 30 de septiembre y que la excursión la haría en octubre, pero le dijimos que con él no queríamos absolutamente nada", señala el señor Juan Carlos.

De acuerdo con el ciudadano, Grajales se comprometió a devolverles el dinero a finales de septiembre y aseguró que pondría en calidad de respaldo dos casas por un valor total de $400.000.000, las cuales están ubicadas en Tuluá a nombre de su esposa.

Entre tanto, se conoció un comunicado enviado por las directivas del colegio en mención a la Secretaría de Educación de Caicedonia.

"En razón a la circulación de audios y memes en medios digitales y redes sociales sobre supuesta estafa en excursión programada por una junta de padres de estudiantes de diferentes instituciones educativas, me permito aclarar que la Institución Educativa Normal Superior María Inmaculada no tiene ninguna responsabilidad", indica la misiva.

Publicidad

Noticiascaracol.com intentó contactar por vía telefónica a los señores James Grajales y Álvaro Murillo, pero no fue posible comunicarse con ellos.