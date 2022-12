¿Estafados? Pagaron en Cali atractivos paquetes a San Andrés y ahora la oficina cerró sus puertas

Decenas de personas llegaron hasta el establecimiento en busca del cumplimiento de sus viajes, pero no había atención. Dicen algunos que ofrecían hasta 3x1.

"Primero nos dijeron que en marzo, luego en abril, después en junio y, la última vez que fui a ver cómo iba todo, me habían dicho que ya para septiembre. Ahora, encuentro esto", señala Hugo Calapuez, uno de los afectados.

Por su parte, Isabel Castillo señala que con un grupo de 10 personas pagó $6 millones. "Dijeron que nos devolvieran toda la plata, sino una parte. Volvimos en enero y nos dijeron 'no les vamos a pagar más, porque estamos en un proceso de venta de los hoteles'".

Muchos de los afectados llegaron a la agencia y se encontraron con avisos en los que les anuncian que, por seguridad, cerraron las oficinas y solamente atenderán en la de San Andrés y que no habrá devolución de dinero. Noticias Caracol buscó a los propietarios de la empresa, pero fue imposible contactarlos.

De otro lado, Fanny Ceballos, coordinadora de la Oficina de Protección al Consumidor de Cali, invitó a los afectados a interponer las quejas y señaló que podría haber una violación al estatuto del consumidor por publicidad engañosa.

"Cuando un anunciante ofrece un servicio, en este caso de turismo, a unos precios bajos, pues el anunciante está en el deber de mantener esta promoción y cumplirle al consumidor", explica Ceballos.

Ante el incumplimiento, varios de los afectados han decidido interponer las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación y esperan la orientación también de la Administración Municipal.