“Estamos en un incendio”: alcalde de Cali tras descarada celebración de algunos hinchas del América

Tras los desórdenes que registraron algunos hinchas del América luego de que el equipo venció a Santa Fe en el partido de vuelta de la final del fútbol colombiano, el alcalde de Cali se mostró muy preocupado, pues esta situación significa nuevos casos de COVID-19 y más ocupación de camas de UCI.

El mandatario anuncio que para el domingo 27 de diciembre, día del partido de vuelta, Santiago de Cali contará con medidas restrictivas y más rigurosas, esto para evitar situaciones que pongan en riesgo la vida y alteren el orden público.

“Estamos en un incendio, tenemos la ocupación del 92 %, tenemos mayor número de contagiados por día. Debemos extremar el cuidado, no participar de aglomeraciones, no ir al comercio, respetar el pico y cédula, toque de queda y ley seca. Si no cumplimos, vamos a colapsar el sistema de salud”, dijo Ospina.

El alcalde de la capital del Valle del Cauca puntualizó que es probable que las medidas restrictivas que hoy rigen en la ciudad sean extendidas hasta el 2021.

“Llevamos 8 días con alerta roja, restricciones al comercio, hemos limitado cualquier congregación. Tenemos que seguir, probablemente debamos mantener la ley seca y el toque de queda hasta el 3 o 4 de enero”, sostuvo el mandatario.

Publicidad



Ospina concluyó felicitando a los fanáticos del equipo de sus amores por estar a 90 minutos de ganar otra estrella y aprovechó para anunciar modificaciones en las medidas restrictivas para el domingo 27 de diciembre.

“Felicitaciones al pueblo americano, pero no sirve que un partido tenga tanta algarabía. Para el encuentro de vuelta vamos a anticipar el toque de queda y la ley seca para las 9:00 p. m. Haremos actividades de control para esa noche”, concluyó.

América tiene una ventaja de 3 goles para enfrentar a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta que se disputará en el estadio El Campín de Bogotá el próximo 27 de diciembre.