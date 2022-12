Estas son las medidas adoptadas para encuentro entre el Cali y Nacional por final de Liga Águila

Las autoridades informaron que habrá ley seca durante los días de los partidos y toque de queda para menores de edad hasta el domingo.

Estas reglamentaciones fueron entregadas por Juan Pablo Paredes, secretario de Seguridad y Justicia de la capital del Valle del Cauca, quien explicó que las medidas fueron desarrolladas para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudad.

“Se decreta la ley seca en todo Cali los días 14 y 18 de junio desde las 6:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. del siguiente día. Adicionalmente se mantiene la prohibición de arrojar agua, harina, carioca, espuma o cualquier otro elemento que pueda generar o iniciar alguna riña”, dijo Paredes.



Además, está prohibido el uso de pólvora en toda la ciudad y la realización de eventos públicos como conciertos u otros eventos en las fechas establecidas desde las 6:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

Los menores de edad tendrán toque de queda durante cinco días en Cali, desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente.

“Por último, tenemos un toque de queda para menores de edad que rige a partir del 14 de manera continua hasta el 18 de junio. En otras palabras, los días 14, 15, 16, 17 y 18 de junio desde las 10:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del día siguiente”, agregó el funcionario.

Estas medidas preventivas serán para garantizar el orden público y la seguridad de la ciudad durante los partidos de la final de la Liga Águila.

Para estas fechas las sanciones que se mantendrán son la restricción o cierre de las fronteras de la ciudad para evitar desplazamientos hacia adentro o fuera por parte de barras visitantes.

“En este caso, barras del Atlético Nacional no podrán ingresar a la ciudad, ni podrán salir de ellas como barra organizada hacia el estadio Palmaseca. Se mantiene la restricción para los desplazamientos de las barras en la ciudad de ninguno de los equipos vallecaucanos, esto irá hasta el final del 2017, sanción que está estipulada por la Comisión Local de Fútbol”, continuó Paredes.

Sobre la seguridad en el estadio Palmaseca, unos 1.300 hombres aproximadamente en cabeza de la Policía de Cali y la Policía Valle del Cauca, atenderán esta área y el ingreso a la ciudad. Además, habrá unos 65 puntos de atención en Cali y se volverá a contar con el helicóptero de la Policía Metropolitana.



Foto: Noticias Caracol