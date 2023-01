Este es el ranking de las EPS que más incumplen en la prestación del servicio a sus pacientes

El listado fue dado a conocer por la Secretaría de Salud Municipal con base en el número de quejas recibidas por parte de los usuarios.

La Secretaría de Salud de Cali reveló el ranking de las EPS que más incumplen a sus pacientes en la capital del Valle del Cauca. El listado lo encabezan Medimás y Asmetsalud.

Doña Gloria Leyva es paciente oncológica de Medimás y, desde hace un año, sufre un calvario para la atención de su tratamiento, por la demora en la autorización de sus medicamentos y procedimientos.

“Me mandaron dos quimioterapias orales, una me la dieron y la otra no. Estoy en espera de eso, incluso ya tuve la segunda cita con el oncólogo y ni siquiera me han dado el medicamento de la primera cita”, dice.

Esto le ha generado problemas en su patología, pues el cáncer que padece ha avanzado por la insuficiencia del tratamiento.

“Me han cortado los tratamientos, o sea, me tienen en una clínica, se acabó el convenio, me mandan a otra clínica y así me han tenido. Todo este año, he estado en cuatro clínicas. Entonces, debido a eso, ya la medicación no me sirve”, señala la paciente.

Como esta son más de 6 mil quejas y denuncias de usuarios que ha recibido la Secretaría de Salud de Cali sobre las EPS que operan en la capital del Valle del Cauca y no prestan sus servicios de forma integral. Medimás, Asmetsalud, Coosalud y Emassanar son las que más incumplen.

“Son las EPS que más barreras están poniendo a sus afiliados y que no están garantizando un servicio que es fundamental, como lo es recibir el servicio de salud”, afirma Alexánder Camacho, subsecretario de Salud de Cali.

Estas cifras ponen en jaque la salud de muchos caleños quienes se ven obligados a acudir a un defensor del paciente para conseguir la atención requerida.

“Es un problema estructural y está relacionado con el acceder a los servicios de salud. Sin embargo, en Cali, la Secretaría de Salud Pública Municipal lo que hace es atender las necesidades de cada uno y hacemos gestión inmediata con las EPS”, asegura Camacho.

Asimismo, recuerda “que las EPS tienen la obligación y la garantía de salvaguardar y de proteger la vida de sus afiliados, garantizando ese servicio de salud”.

En cuanto a quejas por la atención a pacientes con cáncer, Coomeva EPS lidera el listado, seguido de Emssanar, Medimás y S. O. S.

Los organismos de control locales invitan a la ciudadanía a que recurra a la Secretaría de Salud para denunciar los episodios donde se niegue la prestación del servicio.



Ranking de EPS que más incumplen en Cali

Medimás Asmetsalud Coosalud Emssanar Cruz Blanca Coomeva S. O. S. Nueva EPS Comfenalco Valle Mallamas Salud Total Sánitas Sura