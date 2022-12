Este es el retrato hablado del agresor del arquero Alexis Viera en Cali

La Policía de Cali entregó en horas de la tarde de este jueves el retrato hablado de quien sería el responsable de la agresión al arquero del Dépor Fútbol Club el pasado martes 25 de agosto en el barrio El Caney, sur de Cali.

Las autoridades están ofreciendo hasta $50 millones de recompensa por información que lleve al paradero de éste y su cómplice.

Hasta 50 millones pesos de recompensa a quien permita dar con la captura de los agresores del deportista Alexis Viera pic.twitter.com/ulK6hba2iB — BG. Manuel Antonio Vásquez Prada (@PoliciaCali) August 27, 2015

Se entregó ‘Barney’ señalado como el agresor de Viera

Según fuentes oficiales, Yerson Valencia, alias ‘Barney’, hombre acusado por redes sociales como presunto autor del atentado a Viera, se entregó voluntariamente a la Policía de Cali en la estación El Vallado este jueves, se encontraba en compañía de su madre, esposa e hijo.

Según las autoridades, ‘Barney’ rindió declaración en la Unidad de Reacción Inmediata, donde negó haber participado en el hecho, y posteriormente volvió a su casa.

Autoridades indicaron que ‘Barney’ no registra órdenes de captura, ni es investigado por algún delito.

Por el momento, tanto fiscales como investigadores del caso no determinan la participacion de ‘Barney’ en el atentado a Alexis Viera.



Estado de salud de Viera

El arquero sigue estable tras una nueva intervención quirúrgica a la que fue sometido en horas de la mañana de este jueves en la Fundación Valle del Lili.

La cirugía que inició a las 7:00 a.m. y terminó a las 9:20 a.m. fue para reconstruir y cerrar definitivamente el tórax.

“Durante la cirugía no se presentaron complicaciones y fue posible cerrar definitivamente el tórax. El paciente estuvo muy estable ante, durante y después de la cirugía”, indicó el nuevo parte médico.

El reporte también informó que Viera se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos bajo estricta observación médica.