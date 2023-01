Este es el supuesto cazatalentos que habría estafado a un grupo de futbolistas

Los jóvenes afectados aseguran haber visto frustrados sus sueños por las falsas promesas del sujeto señalado.

La presunta estafa se habría registrado a un grupo de jugadores del barrio 12 de Octubre, en Cali, recordado por ser cuna de uno de los mejores futbolistas de la historia de Colombia, Albeiro 'El Palomo' Usuriaga.

Gilbert Yesid Gutiérrez de 21 años, quien juega como lateral, es uno de los nueve jóvenes víctimas del supuesto cazatalentos, quien se identificó como Carlos Velásquez.

"A mí me tocó que darle $1.650.000. La recaudación del dinero fue un poco complicada, porque por lo menos a mí me tomó por sorpresa y pues mis padres tenían un dinero y el otro dinero fue prestado", sostuvo Gilbert Yesid.

Los contactos comenzaron en enero de 2019, cuando los afectados dicen que Velásquez llegó a varias canchas del oriente de la capital del Valle del Cauca, para ofrecerles a jóvenes de entre 18 y 21 años la posibilidad de jugar en equipos de primera y segunda división de Venezuela.

"Le entregamos al señor alrededor de $14 millones de pesos e íbamos nueve jugadores para Venezuela", añadió el deportista estafado.

La situación ha golpeado anímicamente a los integrantes del equipo Green Bay. Jeison Hernán Perea, su entrenador, señaló que el dinero entregado supuestamente sería para el tiquete, el hospedaje y todo lo que necesitara cada jugador.

"No sé cómo levantarles el ánimo por mucho que trabajemos, trabajemos fuertemente, ellos han pensado que han perdido la oportunidad", dijo Perea.

El día del viaje se quedaron esperando al supuesto empresario. Los deportistas, su director técnico y familiares interpusieron la denuncia en Fiscalía.

