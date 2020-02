Este exparticipante del Desafío busca, cantando, darles estudio a sus hermanos y casa a su papá

Su historia no ha sido fácil, pero la música ha sido su refugio.

Wílber Rentería, Lukaku, fue uno de los participantes más fuertes del equipo Vallecaucanos en el Desafío Súper Regiones 2019. Ahí, se supo que fue víctima de la violencia en su niñez.

“La guerrilla me asesinó a un hermano y el asesinato de mi mamá”, dice.

Pero también se conoció su pasión por hacer música. Tanto así que, cuando este minero salió del concurso, quiso grabar su primera canción.

“Yo siento que es la mejor versión para lograr que nuestros jóvenes no se pierdan, que Lukaku, después de haber vivido tantas tragedias, decida todavía andar por el camino del bien y dedicarse a hacer cosas productivas como hacer música”, comenta.

Y llegó el tema de salsa "Vete".

“Es inspirado en una ex, relación que tuve que fue bastante compleja, y, cuando ya me termina, yo termino rogándole, diciéndole que no me deje y ella tenía otra persona. Después de eso, ella quería como que volver a reiniciar y yo le dije que no y que ya tenía otra chica”, afirma.

El video fue grabado en Yurumanguí, zona rural de Buenaventura, Valle del Cauca, y contó con el apoyo de su comunidad y de su amigo el humorista de Sábados Felices ‘Lucumí’.

“Me dijo: ‘¡Uff! Suena bueno, vamos a grabarla’. Pero ¿cómo hacemos si no tengo presupuesto para grabar? Y en la parte económica, Lucumí apoyó en un 100 %”, señala.

Ahora, sin un trabajo fijo, ‘Lukaku’ sueña con seguir cantando para darles estudio a sus hermanos y una casa a su papá.