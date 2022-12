Este gringo youtuber enamorado de Colombia se contagió de la buena vibra caleña

Hace tres años Zach Morris conoció el amor, llegó a Colombia y quedó flechado por su cultura, su gente y su gastronomía, ahora este es su hogar y recorre cada rincón del mismo con una cámara en la mano. El joven, nacido hace 26 años en Carolina del Sur, Estados Unidos, se quiso dejar cautivar por la llamada Sucursal del Cielo, donde actualmente se encuentra de visita.

Usted tal vez lo recuerde. Hace cerca de dos meses Morris subió a su canal de YouTube un video llamado '7 razones por las que YO prefiero vivir en Colombia', en el cual exponía algunos de los principales motivos por los que el país cafetero lo conquistó. Esta publicación, que se volvió viral en redes sociales, cuenta con casi 400 mil reproducciones.

Advertisement

Zach manifiesta que esta es la segunda vez que viaja a la capital del Valle del Cauca. Aunque en la primera ocasión su estancia fue corta, ahora espera disfrutar de "la buena vibra caleña" por lo menos durante dos semanas.

"Cali tiene una vibra superchévere, todo lo que he visto me ha encantado. Me gusta que la ciudad no me parece tan grande, me agrada el clima y la gente", expresa el extranjero.

Tras graduarse de Psicología en su país, este estadounidense, que nunca ha ejercido su profesión, decidió dedicarse a viajar. "Estuve en Canadá y me pareció muy aburrida, entonces dije 'voy a conocer a Colombia'. Llegué primero a Perú y me quedó gustando la cultura latina. Tenía una novia y me dijo que la acompañara a un intercambio en Colombia y así llegué a este país".

Advertisement

Inicialmente, se estableció en Tunja, Boyacá. En la actualidad, su residencia son los diversos hoteles donde se hospeda en cada ciudad que visita. Vive del trabajo que ejerce en Estados Unidos, a donde viaja, permanece algunos meses, ahorra y regresa al país de sus amores.

"Me he dedicado a hacer guía turístico con una empresa. Tengo entendido que todavía estoy trabajando en esto, no estoy seguro (risas). Es un trabajo temporal, paso tres meses allá y con lo que gano me mantengo en Colombia", agrega Zach.

Advertisement

Cuando llegó a Boyacá, en 2013, este gringo no tenía ni idea de español. Sin embargo, poco a poco aprendió el idioma que ahora maneja casi a la perfección. Hoy en día, explora su faceta como youtuber.

Publica videos sobre Colombia y los lugares a los que llega en su cuenta de Facebook, donde tiene más de 62 mil seguidores, así como en su canal de YouTube, que ya cuenta con más de 46 mil suscriptores.