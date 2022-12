Este perrito murió al ser atacado a machetazos, al parecer, por joven en finca de zona rural de Cali

El canino habría recibido cerca de ocho heridas, una de ellas en la cabeza. El hecho ocurrió en una propiedad del corregimiento Villacarmelo.

Como Vandido, sí, con V pequeña, era conocido un dálmata, de casi 6 años, que murió el pasado fin de semana, tras un presunto ataque a machetazos por parte de joven que reside en cercanías al predio donde vivía el perro.

Publicidad

Luz Marina González señaló que, el sábado 20 de enero, ella y su esposo se fueron a la finca de unos amigos, propietarios del animal, y que, en la madrugada del domingo, se despertaron a causa de algunos ruidos.

“Escuchamos latir a los perros como con mucha insistencia y nos levantamos a mirar qué estaba pasando. Se abrió la puerta, porque se había dejado el carro por fuera del área de la finca, y mi esposo vio al joven que pasaba a eso de la 1:00 de la mañana y, entonces, cogió, con el machete que andaba, a partir una rama y le iba como a tirar a los perros”, relató la mujer.

Sin embargo, contó González, en ese momento no sucedió nada. Su marido, dijo ella, le expresó al sujeto, al parecer menor de edad, que los animales no le harían nada. Así que cada uno siguió su camino.

“A la mañana, tanto Vandido como Hueso, otro perro que salió lesionado, pero no tanto, estaban latiendo cerca al río. Se les llamó, pero el único que obedeció fue Hueso. A los 15 minutos apareció un señor que cuida la finca de la loma enseñándonos un pedazo de oreja y diciéndonos que este joven había atacado a Vandido y que no sabía dónde estaba el perro”, agregó la ciudadana.

Publicidad

Envenenaron a Mela, la centinela de esta cuadra que era querida por... La mujer indicó que el hombre que les reportó el hecho aseguró que fue a preguntarle al presunto atacante, quien, según el relato del testigo, aún tenía en la mano el machete con sangre, por qué había lastimado al perro y dónde se encontraba este, pero no respondió y se fue.

Luz Marina contó que se dio a la tarea de buscar al canino, al cual encontró en una zanja con las heridas completamente abiertas. Indicó que lo llevó a un veterinario, quien confirmó que tenía graves laceraciones.

Publicidad

“Tuvo como alrededor de ocho heridas, la más grande comprometía un lado de la patica de adelante, rompió la parte del hueso de como la caja torácica, también abrió la parte de la cabeza con exposición de masa encefálica. Lo había herido con mucha sevicia, el perro había quedado muy malherido. El perro murió a causa de las heridas que ocasionó este joven”, aseguró.

Esta persona también indicó que el día del ataque el hecho se puso en conocimiento de la Policía, aunque no se presentó la denuncia formal. Solo hasta este miércoles, los dueños de Vandido realizaron este procedimiento ante las autoridades.

“La propietaria no llevó el caso como debía de ser. Ella no informó a la patrulla del sector, dijo cuando ya el perrito lo había llevado, había muerto. Ella tiene que formular una denuncia penal y apenas el día de hoy nos pusieron en conocimiento de ese caso, pero ya para poderlo judicializar no hay flagrancia”, señaló el intendente Eliécer Zorrilla, jefe del grupo de la Policía Ambiental de Cali.

El uniformado indicó que de haberse instaurado la denuncia de manera inmediata, sólo con las lesiones con machete de las que fue víctima el animal, se habría podido dar captura al responsable, a quien, según González, fueron a buscar y ya se había ido de su residencia.

Publicidad

Lea también: