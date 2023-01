Este tierno tigrillo bebé fue abandonado en una caja a la entrada de centro veterinario

El animalito no presentaba movilidad en sus patas traseras, al parecer, por temas nutricionales. Aparentemente era alimentado con comida para gato.

"Fue dejado por una pareja de jóvenes en la entrada de un centro veterinario de la CVC en Tuluá. Llegaron, no lo entregaron, sino que lo dejaron afuera en una caja", indicó Wilson García, jefe de prensa de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca.

El comunicador sostuvo que los funcionarios del organismo ambiental no alcanzaron a ver a las personas que abandonaron al felino, sino que fue la propia comunidad del sector que informó que los habían visto.

“Cuando el veterinario lo recoge se da cuenta que era un tigrillo de la especie Leopardus Pardalis, propia de nuestro territorio. Tiene unas dificultades en su movilidad en las patas traseras, no camina, sino que se arrastra, pero todo indica que ha sido consecuencia de una incorrecta nutrición, porque en la misma cajita se encontraron unas pepas de alimento para gato", afirmó.



García también dijo que el animal, de aproximadamente tres meses, fue llevado a un centro de atención y valoración de la CVC en Palmira. Asimismo, explicó que aunque podrá volver a caminar, su proceso de recuperación podría tardar al menos seis meses.

"No tiene ninguna afectación a nivel de columna, ni vertebral. No tiene ningún golpe, ni malformación. Incluso tiene sensibilidad, pero no movilidad, entonces parece indicar que es un tema nutricional", añadió.

El hallazgo del tigrillo se registró en la tarde del lunes 4 de marzo. De acuerdo con Wilson, el principal propósito de los especialistas es recuperarlo en su parte física y en su instinto, para poder, posiblemente, regresarlo a su hábitat.